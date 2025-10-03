Messa speciale con don Jacopo, ’erede’ di mons. Bruno Maglioni

Domenica sarà motivo di grande festa e gioia per la parrocchia di Modigliana perché don Jacopo Maglioni presiederà la santa messa alle ore 11, e lo farà nella chiesa di San Domenico dove il suo prozio, don Bruno Maglioni, è stato arciprete dal 4 luglio 1972 fino alla morte, avvenuta dieci anni fa.

Il percorso del religioso Jacopo, ordinato diacono il 12 gennaio 2025, prosegue fino allo scorso 27 settembre quando ad Ancona viene ordinato presbitero, ossia sacerdote con la facoltà di svolgere i ministeri come la celebrazione dei sacramenti, la predicazione e il governo di una parrocchia. Jacopo ha 28 anni ed è grato a tutti coloro che lo hanno incoraggiato, come i suoi genitori Michela e Mauro.

Il prozio mons. Corragido Bruno Maglioni, scomparso all’età di 90 anni, fu presidente dell’Istituto Sostentamento Clero e in paese ha lasciato un grande vuoto, anche per la notevole attività da lui svolta. Per i giovani annualmente organizzava un campeggio in Val d’Aosta, creò il circolo del rione rosso e volle la pubblicazione annuale dell’Almanacco locale a cura della sua Università Popolare di San Domenico. Per queste ragioni l’intera comunità modiglianese domenica è chiamata a partecipare alla funzione religiosa tenuta dal nipote, per omaggiare entrambi i sacerdoti.

Giancarlo Aulizio