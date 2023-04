Messaggi anomali: allarme truffe bancarie online

Allarme truffa a Modigliana, per alcuni messaggi arrivati a correntisti della Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, che in paese ha una filiale. Un messaggio riportava in alto Carta Bcc e la seguente comunicazione "Gentile cliente, un accesso anomalo alle ore… si è collegato all’area privata. Se ne disconosce l’accesso accedi: https:is.gdcontrollo sicuro online". Dopo aver cliccato compariva la scritta ’Avanti’ con la richiesta di dati personali. In effetti poche righe che possono trarre in inganno, con conseguente grave preoccupazione non appena si sospetti che il contenuto può non essere stato inviato dalla tua banca. Per queste ragioni gli istituti di credito informano i loro clienti dei rischi che possono correre, per ingenuità o distrazione. La Bcc ravennate forlivese e imolese sottolinea che "La banca non invierà mai un’email o un sms contenente un link a una pagina dove inserire le credenziali di accesso del cliente, che sono personale. La banca non chiederà mai, per telefono, sms ed email, codici personali (come password, credenziali, numeri delle carte del cliente)". In caso di ulteriori, sempre meglio una segnalazione alle forze dell’ordine.

g. a.