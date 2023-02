Messaggi di San Valentino, ecco i ristoranti che accoglieranno i lettori più romantici

San Valentino è alle porte e la nostra iniziativa dedicata alla festa dell’amore entra nel vivo. Oggi sveliamo i sei regali speciali che riceveranno gli innamorati che avranno inviato alla redazione i messaggi – a nostro avviso – più romantici di tutti. Sono cinque i ristoranti che hanno deciso di mettere in palio delle cene ‘a lume di candela’ per le coppie: si tratta delle Querce, in via Ravegnana, storico locale in cui ritrovare i sapori della romagnolità tra mare e terra in un clima elegante e genuino; poi Scarpina, in via Francesco Lami, nome noto a tutti i forlivesi per i suoi piatti raffinati e autentici; Casa Artusi a Forlimpopoli, ristorante fondato nel nome del più celebre gastronomo italiano, sulle cui orme gli chef continuano a preparare delizie; l’Osteria del Peppo, a San Lorenzo in Noceto, in cui l’atmosfera soffusa e le pietanze ricercate concorrono a dar vita a una serata magica e, infine, l’Osteria di via Zannetti a Galeata: un suggestivo palazzo storico in un borgo dell’Appennino, arredato all’uso di una volta, dove si preparano pietanze a cavallo tra tradizione e innovazione. Non solo: anche la cioccolateria Gardini ha deciso di mettere sul piatto un dolce (e prelibato) omaggio.

Partecipare alla nostra iniziativa è molto semplice: basta inviare un’unica mail che abbia come oggetto le parole MESSAGGIO DI SAN VALENTINO all’indirizzo mail [email protected] (attenzione alla parola ‘forli’, va scritta senza accento). La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per lunedì 13 febbraio alle ore 10. Non sarà pubblicato tutto ciò che arriverà oltre la scadenza fissata.

Cosa deve contenere il testo? Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico, sia in forma di prosa che di poesia. Al testo potrà essere allegata anche una fotografia della coppia (in formato jpg) che verrà pubblicata insieme al messaggio.

Nella mail deve essere indicato il nome (ma va bene anche il soprannome) di entrambi: sia del mittente che del destinatario, in modo che entrambi possano riconoscersi. Affinché la redazione possa rintracciare i fortunati individuati per ricevere l’omaggio, è necessario indicare in fondo alla mail nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma assolutamente necessari per poter poi essere ricontattati. Ricordiamo che sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore, perciò è opportuno non inviare più di una mail.

La redazione, tra tutti i messaggi che arriveranno, sceglierà quelli che, a suo giudizio, sono i più dolci, i più simpatici o i più toccanti, premiandoli con una cena in regalo: tutti, comunque, verranno pubblicati sul giornale nel giorno di San Valentino. Gli innamorati che meriteranno l’omaggio saranno contattati dalla redazione la vigilia di San Valentino non prima delle 17.