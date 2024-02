Messaggi di San Valentino: ecco il regolamento

Come da tradizione, anche quest’anno il Carlino vuole festeggiare San Valentino insieme agli innamorati di Forlì e del comprensorio. Per partecipare basta inviare un breve messaggio d’amore all’indirizzo mail cronaca.forli@ilcarlino.net e noi pubblicheremo tutti i testi nell’edizione del 14 febbraio. I messaggi più romantici, teneri o simpatici verranno ‘premiati’ con un regalo speciale che sveleremo nei prossimi giorni.

Ecco quali sono le poche e semplici regole da seguire: l’oggetto della mail deve essere MESSAGGIO DI SAN VALENTINO. La scadenza per inviare la propria dedica romantica è fissata per martedì 13 febbraio alle ore 10. Non sarà pubblicato ciò che arriverà oltre la scadenza. Si può scegliere di firmarsi con uno pseudonimo, ma è comunque necessario indicare nome, cognome e un numero di cellulare: sono dati riservati che non verranno pubblicati, ma sono utili affinché i vincitori siano informati.

Il messaggio non deve superare le 300 battute (spazi inclusi) e può essere romantico, tenero, ironico e scritto sia in forma di prosa che di poesia, a seconda dei propri gusti. Al testo potrà essere allegata anche una fotografia della coppia (in formato jpg) che verrà pubblicata insieme al messaggio. Ricordiamo che sarà accettata una sola frase d’amore per ogni lettore, perciò è opportuno non inviare più di una mail.