Messaggio del vescovo ai giovani "Condividete le belle esperienze"

Messaggio del vescovo ai giovani della diocesi di Forlì-Bertinoro dopo averne accompagnati 350 alla Gmg di Lisbona. Mons. Livio Corazza rilancia così il suo dialogo con i giovani invitandoli a costruire una: "Chiesa più aperta". Il vescovo, infatti, ha scritto una lettera rivolta non solo a coloro che hanno partecipato alla Gmg in Portogallo dall’1 al 6 agosto, ma anche ai tanti giovani che durante l’estate hanno vissuto esperienze di vario genere sia in Italia sia all’estero, in particolare gli scout che sono stati al Jamboree in Corea del Sud, gli animatori di Estate Ragazzi e quanti hanno partecipato alle vacanze organizzate da parrocchie, Agesci, Azione Cattolica, Comunione e Liberazione, Rinnovamento nello Spirito e da altre realtà.

Con un pensiero anche ai tanti ragazzi che nelle settimane post alluvione si sono prodigati come: "angeli del fango" ad aiutare gli altri per le strade e nelle case. "Le proposte educative del mondo giovanile ecclesiale – sottolinea mons. Corazza nel messaggio – sono state tante e significative. I responsabili delle diverse aggregazioni mi hanno i coinvolto e, per questo, mi sento di invitarvi a condividere gli eventi sperimentati". Rivolgendosi in modo particolare ai giovani tornati dalla Gmg, il vescovo chiede di condividere quanto vissuto e di dare continuità a quell’esperienza: "Raccontate a tutti di cosa ringraziate e cosa vi portate a casa di quello che avete vissuto".

Mons. Corazza ha anche un’altra richiesta e così lancia il suo secondo appello: "Vi chiedo di aiutarmi ad aiutare la nostra Chiesa a essere più aperte ai giovani; a partire dalle esperienze che avete vissuto questa estate e non solo, cosa dovrebbe cambiare nelle nostre comunità, in chiesa, a messa, in oratorio, a catechismo? Utilizziamo, per rispondere, i canali della pastorale giovanile in particolare il padlet (https:padlet.compgforlibertinorogiovaniforlivesi)".

Nella lettera, inoltre, il vescovo esprime gratitudine a don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile, ai sacerdoti, ai capi, agli educatori, agli animatori che hanno accompagnato i giovani in Portogallo, e ricorda: "Non tenete per voi queste belle esperienze, facciamo sì che diventino lievito per tutti. Eravamo in tanti a Lisbona, ma noi non siamo chiamati a diventare massa, bensì lievito, lì dove siamo". Il vescovo, infine, invita i giovani a partecipare venerdì 8 settembre, nella parrocchia di Pieveacquedotto, alla festa che si svolgerà dal pomeriggio con giochi, testimonianze e musica.

Alessandro Rondoni