Messe, confessioni e veglie. Gli appuntamenti sacri del weekend

Oggi, Sabato Santo, durante il giorno le chiese saranno aperte per le confessioni e la tradizionale benedizione delle uova. La sera alle 21 il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, presiederà in Cattedrale la veglia pasquale e la messa di Resurrezione, che verrà pure trasmessa in diretta su Teleromagna a partire dalle 20.30. All’inizio del rito saranno spente tutte le luci e la preghiera inizierà davanti alla chiesa, dove verrà benedetto il fuoco nuovo da cui sarà acceso il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto, con il quale il celebrante entrerà poi in Cattedrale precedendo i fedeli. Al canto del Gloria suoneranno nuovamente a distesa le campane, ferme e legate dalla sera del Giovedì Santo, e dopo l’omelia il Vescovo benedirà l’acqua, simbolo della vita nuova di Cristo, e rinnoverà con i fedeli le promesse battesimali. Domanisolennità di Pasqua, mons. Corazza presiederà la messa della Resurrezione alle 11, nella Cattedrale di Bertinoro.

Nel santuario di Montepaolo, dove sono le Clarisse Urbaniste, alle 20 ci saranno la veglia pasquale e la messa di Resurrezione. Domani la messa sarà celebrata alle 11, così come il Lunedì dell’Angelo. Le Clarisse, inoltre, ricordano gli appuntamenti quotidiani della liturgia invitando ad unirsi alla loro preghiera che si svolge nei seguenti orari: nei giorni feriali (da Pasqua al 31 ottobre, orario estivo) alle 7 le lodi, alle 7.30 la messa, alle 19 la recita dei vespri; nei giorni festivi alle 7.30 le lodi, alle 11 la celebrazione eucaristica, alle 19 i vespri.

Alessandro Rondoni