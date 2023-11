Messe nei cimiteri in ricordo dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti, oggi saranno celebrate due messe nei cimiteri di Castrocaro Terme (alle 15) e Pieve Salutare (ore 15.45), dove è prevista anche la benedizione delle tombe. Alle 20.30 nella chiesa dei Santi Nicolò e Francesco di Castrocaro messa per tutti i defunti dell’anno trascorso. E’ prevista la concessione dell’indulgenza plenaria in favore dei defunti ai fedeli confessati e comunicati che oggi visiteranno una chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo e pregando per le intenzioni del Papa, e a coloro che fino all’8 novembre visiteranno il cimitero pregando per i defunti.