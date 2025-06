Metal detector, la famiglia Mazzi trionfa al ‘Nokta Contest’

Trovare oggetti in metallo all’interno di un campo di gara ben delimitato è una vera e propria competizione e, stando agli albi d’oro degli eventi, spesso è una questione tra forlimpopolesi. "Si vede che ci alleniamo bene – ci ride sopra Lorenzo Mazzi, 27enne fresco vincitore del ‘Nokta Contest’ di Ozzero, nel cuore delle campagne milanesi –. Siamo in due famiglie a contenderci il titolo, noi e i Montaletti, se non siamo noi, vincono loro". In questo caso la famiglia Mazzi ha dato quasi cappotto: infatti, al Nokta Contest, sul gradino più basso del podio è salito il padre Guerrino, mentre il fratello Luca è arrivato a soli 5 target dalla zona medaglie. Quella di Ozzero è stata una gara molto fisica come spiega lo stesso vincitore. "Ogni target trovato doveva essere subito portato al banco della giuria, per poi ripartire. Con le temperature già in crescita, se non eri allenato, non riuscivi". Oltre all’hobby del metal detector, il giovane forlimpopolese, è anche un provetto ciclista.

A passare ai figli la passione per la ricerca dei metalli è stato il padre Guerrino. "Sono trent’anni che gareggia – racconta Lorenzo –, già quando ne avevo tre lo accompagnavo". La prestazione di Lorenzo è stata ragguardevole con ben 41 target trovati in un’ora, contro i 30 del bergamasco Daniele Cortesi, secondo classificato, e i 26 del padre Guerrino.

Vicinissimo alle posizioni di vertice anche il vincitore dell’ultima edizione del Garrett Contest di Cesenatico, il modenese Giovanni Zoboli che ha chiuso settimo (22 target). Lo scorso anno il Garrett era stato vinto, appunto, dal forlimpopolese, Simone Montaletti. All’evento milanese hanno preso parte circa 150 partecipanti. Con l’arrivo dell’estate e delle sue alte temperature, anche le competizioni di metal detector vanno in vacanza, per riprendere con i primi freschi autunnali.

