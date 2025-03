Metalmeccanici, presidio davanti a Confindustria

I metalmeccanici tornano a scioperare domani 8 ore per riaprire il tavolo della trattativa per rinnovare il Ccnl sulla base della piattaforma unitaria di Fim-Fiom-Uilm votata dalle lavoratrici e lavoratori. Federmeccanica e Assistal stanno impedendo la ripresa della trattativa, negando il diritto fondamentale al rinnovo del Ccnl che, mai come in questa fase, è necessario per aumentare il salario e migliorare le condizioni di vita e di lavoro.

L’astensione dal lavoro interesserà la piccola e media industria. Presidio alle 10 davanti ai cancelli di Confindustria Romagna in via Punta di Ferro 2 A.