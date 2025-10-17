’Metamorphosis’: un tripudio di concerti

Una nuova rassegna sta per aggiungersi alla proposta culturale di Forlì. Al via ‘Metamorphosis’, organizzata dall’associazione ForlìMusica, che unisce la ricerca di nuovi orizzonti (‘Meta’) alla passione per la musica (‘Amor’) in nuove possibilità espressive (‘Morpho’). Il cartellone si articola in 10 appuntamenti, con una speciale anteprima: si tratta del Progetto Zaclèn, una residenza artistica per giovani musicisti che saranno in città dal 6 al 9 novembre per innovare la musica popolare romagnola partendo dalle composizioni del forlivese Carlo Brighi, detto Zaclèn, le cui opere, conservate nella Collezione Piancastelli di Forlì, verranno riportate in vita dagli strumentisti under 35 alla Fabbrica delle Candele domenica 9 alle 17.

La rassegna parte l’11 novembre al Teatro Fabbri con un appuntamento d’eccezione, che riporta l’opera lirica in città: si tratta del ‘Rigoletto’ proposto dalla ForlìMusica Orchestra. Si prosegue con tre concerti di musica da camera, tutti alla Fabbrica delle Candele: il trio Hermes (19 novembre), il pianista Andrea Bacchetti, con l’esibizione ‘Da Bach a Piero Chiambretti. Quattro secoli di musica in tv’ (1° dicembre) e il Trio dei Solisti della ForlìMusica Orchestra (10 dicembre). L’anno termina il 21 dicembre in San Mercuriale, dove l’orchestra sarà accompagnata dai Cori Cappuccinini e San Paolo nel ‘Grande Concerto di Natale’.

Si riprende il 27 gennaio 2026, quando il violoncellista Enrico Dindo condurrà l’orchestra a San Mercuriale, per poi passare, il 17 febbraio al Fabbri, ad un progetto speciale di ForlìMusica, che vede l’attore e regista Antonio Rezza recitare un suo monologo originale sul tema dei migranti, ‘La Bigotta’, e il direttore artistico della rassegna, Danilo Rossi, dirigere l’orchestra che suonerà sugli ‘Strumenti di mare’ confezionati dai detenuti del carcere Opera di Milano a partire dal legno delle imbarcazioni dei migranti recuperato in mare dai naufragi.

Torna il 25 marzo il direttore Umberto Benedetti Michelangeli per ricevere il Premio ForlìMusica 2025, e si conclude il 6 maggio con l’esibizione ‘Nostalgia d’Oriente’. La rassegna sarà integrata con le Prove Aperte, 8 appuntamenti gratuiti rivolti alle scuole per creare ponti tra generazioni diverse. "Vogliamo contribuire al dibattito sociale e civile della comunità – commenta Piero Ragazzini, presidente di ForlìMusica –. Ne è esempio ‘La Bigotta’, con cui affrontiamo i temi dell’immigrazione e dell’inclusione". "Fondamentale il contributo dell’associazione nel riportare a Forlì l’opera e nel promuovere l’accesso al liscio anche nei più giovani", commenta l’assessora alle politiche giovanili Paola Casara sulla rassegna, che contribuisce anche a "valorizzare i luoghi del nostro centro storico, scardinando gli stereotipi che lo descrivono come un posto poco frequentabile di notte", come aggiunge il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno, che tiene poi anche a ringraziare ForlìMusica per aver dedicato il primo appuntamento a ‘Rigoletto’, "cavallo di battaglia del nostro storico tenore Angelo Masini, di cui ricorre il centenario della nascita proprio l’anno prossimo". "Partiamo con una visione ambiziosa – conclude il direttore artistico Rossi –, ma l’intera città è un laboratorio che non può star fermo".

Sofia Vegezzi