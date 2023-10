Metamuseo Girovago sul web

Torna oggi anche a Forlì la ‘Giornata del Contemporaneo’ (GdC19), promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (Amaci). Per l’occasione, il Metamuseo Girovago, in collaborazione con Fantariciclando e il Centro italiano di Storytelling di Portico, presenta in anteprima, sul proprio profilo Facebook, il progetto ‘Play-Q. Gioco e partecipazione, sguardi sull’abitare’. L’iniziativa fa parte del progetto ‘Clima e Legalità: sinergie e sostenibilità nelle comunità’, bando europeo nato a Forlì dalla collaborazione di oltre dieci associazioni, col contributo di Regione e Ministero del Lavoro.

Spiega Flavio Milandri (nella foto) , presidente di Fantaricilando e dirigente del Centro Storytelling: "Il progetto ‘Play-Q’ propone un’esposizione animata, una mostra ‘giro vaga’ da allestire in spazi pubblici gestiti dai quartieri forlivesi, che inviterà ad osservare e agire la città e i suoi strati, mostrando come si possa approfittare del potenziale ludico per trasformare l’habitat in un luogo diverso e facendo perno sull’Agenda Onu 2030. Il percorso Play-Q offre soprattutto una serie di opportunità, laboratori manualità per famiglie, atelier per adulti di progettazione partecipata; visite animate a richiesta". L’anteprima alle 11.30 online sul profilo Facebook del Metamuseo Girovago con lancio di due micro storie guida (digitalstorytelling) alle 14.30: il tutto visibile anche i giorni seguenti sul canale Youtube @Metamuseogirovago.

Quinto Cappelli