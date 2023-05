Metanodotto, la polemica arriva in Comune

Continua il dibattito tra la giunta e i due consiglieri comunali 5 stelle sulla questione del metanodotto ’Sestino-Minerbio’. Dopo la risposta arrivata dal comune, in cui si dice che l’infrastruttura ha gia ricevuto le autorizzazioni, i pentastellati chiedono un ulteriore confronto con il sindaco per discutere altre questioni e per ricevere dei chiarimenti.

In particolare, richiedono che i responsabili di Snam Rete Gas, azienda che realizzerà il metanodotto, convochino un’assemblea pubblica durante la quale dovranno illustrare il progetto all’assesorato dell’agricoltura e alle associazioni di categoria, in particolare quelle degli agricoltori. Secondo i due consiglieri, sarebbe opportuno anche convocare tutti i cittadini delle frazioni attraverso le quali passerà il metanodotto.