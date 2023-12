"Metanodotto, la Snam venga in Consiglio a spiegare l’opera"

Franco Bagnara, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Forlì, convoca la Snam, la società di infrastrutture energetiche che sta realizzando il metanodotto del progetto della dorsale adriatica. Bagnara chiede che Snam "venga a presentare il progetto di metanodotto in una seduta della seconda commissione consiliare". Ovviamente non solo non c’è ancora la risposta di Snam ma non c’è neppure una data eventuale per un faccia a faccia in consiglio comunale. Secondo il consigliere Bagnara "il lungo metanodotto, che fa parte di un progetto ormai vecchio di 20 anni, oltre a distruggere migliaia di ettari di raccolti agricoli, tagliando numerosi poderi, eliminerà migliaia di piante, proprio quelle che dovrebbero essere i nostri migliori alleati contro il cambiamento climatico". L’incontro auspicato da Bagnara "non vuole sopperire alla mancata informazione e comunicazione d’obbligo dell’allora amministrazione comunale, ma sarà l’occasione per domandare diversi quesiti alla società, che riguardano tra l’altro l’inquinamento atmosferico in relazione alle emissioni di metano, acustico, o la possibile contaminazione dei suoli durante i lavori, dell’aria e delle falde".