Meteo Forlì Cesena, in due anni +600% di iscritti. “Ma via i complottisti del clima”

Forlì, 16 marzo 2025 – “Parlare del tempo”, a Forlì, non significa più parlare del più o del meno: da maggio 2023, quando la prima alluvione ha devastato la città ed eroso i profili dell’Appennino, il meteo è un argomento molto serio. Lo sa bene Manuele Morgagni, 37enne forlivese che insieme all’amico Luca Zaccheroni dal 2009 gestisce il sito e le pagine social ‘Meteo Forlì-Cesena’, impegnato anche nelle scorse ore a fornire agli iscritti informazioni in tempo reale sulle piene dei fiumi e sull’andamento delle precipitazioni in corso.

Manuele Morgagni, com’è nata l’idea del sito?

“Sono sempre stato appassionato di meteorologia, una passione che mi ha spinto a frequentare all’università ‘Fisica delle atmosfere’ e che condivido con il mio amico Luca, che invece si è formato da autodidatta. La mia professione oggi è un’altra, infatti lavoro in un’azienda agricola di San Martino in Villafranca, ma questo non mi impedisce di curare il sito web e le pagine social collegate”.

È un impegno che vi richiede molto tempo?

“Sì, in particolare nei momenti di emergenza meteo: in quei giorni è praticamente un lavoro a tempo pieno. L’impegno, poi, è anche economico: infatti, contando solo sulle nostre forze, abbiamo installato in tutto il territorio di Forlì-Cesena un grande numero di centraline meteo e di webcam che trasmettono in diretta sul sito anche dai paesi più piccoli dell’Appenino, dando visibilità a delle realtà che, altrimenti, rischiano la marginalità”.

L’alluvione del 2023 vi ha visto in prima linea nel dare notizie. In quel periodo è cambiato il vostro modo di lavorare?

“Soprattutto è cambiata l’attenzione delle persone: siamo passati da 7mila iscritti su Facebook a 52mila nel giro di pochi giorni. È una crescita di oltre il 600%. È successo perché le persone erano alla ricerca di un punto di riferimento affidabile che desse aggiornamenti continui”.

La crescita vi ha motivato?

“A motivarci, più che altro, sono stati i riscontri che abbiamo ricevuto: in tanti ci hanno scritto per ringraziarci e apprezzare il nostro impegno e qualcuno ci ha anche detto che, grazie ai nostri aggiornamenti, è riuscito a salvare l’auto o a svuotare la cantina prima dell’esondazione”.

Anche nelle scorse ore siete stati in prima linea con gli aggiornamenti.

“Sì, ci siamo impegnati al massimo per colmare un vuoto: mancano informazioni in tempo reale trasmesse sui social, alla portata immediata di tutti”.

In occasione delle ultime precipitazioni, però, avete postato sui social anche un appello ‘anti complottisti’. Di cosa si tratta?

“Sì, abbiamo avvisato gli utenti che avremmo proceduto a bannare dalle nostre pagine tutti i complottisti. Nelle prossime ore, appena avrò un attimo, lo farò: non è possibile fare un lavoro di informazione serio e poi trovarsi a parlare di scie chimiche”.

È successo?

“Sì, spesso, ed è successo anche nelle ultime ore: abbiamo postato le foto del sistema temporalesco che stava per interessare la Romagna e in diversi hanno scritto che erano frutto di ingegneria. Sono commenti che sconfortano”.

Non avete mai provato a spiegare come stanno le cose da un punto di vista scientifico?

“Eccome. L’abbiamo fatto spesso, ma certe persone non sono aperte all’ascolto, perciò abbiamo preferito continuare a informare chi è realmente interessato e lasciare perdere gli altri”.

Quali sono, ora, i vostri progetti per il futuro di ‘Meteo Forlì-Cesena’?

“Stiamo progettando proprio in questi giorni una nuova versione del sito nell’ottica di renderlo più chiaro e intuitivo anche per chi non è appassionato di meteorologia: l’alluvione del 2023 ci ha dimostrato quanto possa essere importante che tutti, anche chi non è esperto, siano informati e consapevoli. La nostra prima missione è quella di fornire a quante più persone possibile gli strumenti per leggere i fenomeni atmosferici e prendere coscienza dei possibili rischi che nascondono”.