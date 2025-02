"Mettiamo i giovani in condizione di investire. Sono loro il cambiamento"

Per garantire un futuro all’agricoltura e alla tutela del territorio, è necessario coinvolgere i giovani. Questa è la filosofia di Coldiretti. "Se vogliamo costruire un’agricoltura forte e sostenibile, dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di investire e innovare. Sono loro i protagonisti del cambiamento, capaci di portare nuove idee e assicurare la continuità di un settore essenziale per la nostra economia e per la tutela del paesaggio rurale – afferma Massimiliano Bernabini, presidente Coldiretti Forlì-Cesena. Negli ultimi anni, il numero di aziende agricole nelle aree collinari e montane in provincia è diminuito del 25%, fenomeno che minaccia la tenuta sociale ed economica di molte comunità. Le aziende agricole che operano in queste zone affrontano difficoltà maggiori rispetto a quelle di pianura, sia per le condizioni ambientali che per il divario economico. Eppure, il loro ruolo è fondamentale per la biodiversità, la tutela del suolo e la produzione agroalimentare di qualità. È necessario che sempre più giovani vedano nell’agricoltura una prospettiva di crescita e sviluppo professionale".

Grazie all’azione di Coldiretti, in questi giorni la Regione ha adottato nuove misure per sostenere i giovani agricoltori e le aziende delle aree interne. Tra i provvedimenti approvati ci sono: l’aumento del premio di primo insediamento per i giovani agricoltori per incentivare il ricambio generazionale e mantenere vive le comunità rurali; l’incremento delle indennità compensative a superficie; maggiore sostegno alle aziende agricole situate in zone svantaggiate; l’incremento della dotazione finanziaria per il sostegno alla produzione integrata e aumento fino al 70% del contributo per gli allevatori che investono nel miglioramento del benessere animale. "L’interesse delle nuove generazioni per l’agricoltura è in crescita, anche grazie al successo delle produzioni locali e alla crescente attenzione dei consumatori verso la sostenibilità. Oggi più che mai, è fondamentale offrire ai giovani strumenti concreti per investire e innovare. L’agricoltura ha bisogno di nuove energie e di un forte ricambio generazionale per affrontare le sfide del futuro", conclude Bernabini.