Mezzacapo, altro affondo: "Piazza Saffi non è un ‘salotto’. Scene da stato di abbandono"

Se non fosse ex vicesindaco e ancora componente della maggioranza, consigliere comunale della Lega, al governo della città, le esternazioni di Daniele Mezzacapo (nella foto) potrebbero benissimo essere attribuite all’opposizione, tanto è il contrasto all’attuale giunta nelle sue parole. In particolare il focus dell’ultimo post dell’ex vicesindaco, apparso venerdì, è il decoro del centro storico, argomento fortemente legato alla sicurezza, di cui deteneva la delega fino a maggio dello scorso anno. Onere ora passato a Luca Bartolini, assessore di Fratelli d’Italia.

L’ex vicesindaco, nel dettaglio, si chiede se piazza Saffi sia ancora il ‘salotto’ della città. L’argomentazione parte dal regolamento di Polizia urbana promosso proprio da Mezzacapo e dal gruppo consiliare della Lega nella scorsa legislatura. "Difendemmo una cosa semplice – scrive nel post in questione –: i gradini e gli spazi pubblici di piazza Saffi come luoghi di passaggio e di rispetto, non di bivacco". Il consigliere comunale del Carroccio poi ricorda come arrivare a tale regolamento "non fu una passeggiata: responsabilità prese a viso aperto, critiche e contestazioni. Ma l’idea era chiara: una piazza ordinata è una piazza di tutti".

Il contrasto con la situazione odierna è evidente, secondo Mezzacapo, che sottolinea di parlare senza astio, ma con franchezza: "Quello che l’attuale amministrazione chiama ‘il salotto della città’ – afferma – è diventato un salotto senza galateo: ci si siede ovunque e ci si stende ovunque, panchine incluse. Simpaticamente: più che un salotto, pare una lounge con chaise longue improvvisate. E stamattina, in pieno giorno di mercato, tra portici e bancarelle si alternavano mendicanti, venditori di fiori e menestrelli: scenografia da ‘Città in stato di abbandono’, non da centro curato e accogliente".

Riporta poi l’esempio "sotto gli occhi di tutti, assessori compresi" di corso della Repubblica, raccontando di persone sedute a terra con un brick di vino in mano, che dormono appoggiate alle colonne dei palazzi e delle chiese storiche: "Un biglietto da visita ingeneroso per Forlì". L’accusa di Mezzacapo all’attuale amministrazione è proprio quella di aver smontato regole che, a suo avviso, funzionavano. "Forse quel provvedimento era ‘troppo a destra’ per l’attuale amministrazione? – si chiede l’ex vicesindaco -. Non lo so. A me sembrava solo di buon senso".

Sul finale delle sue dichiarazioni, il consigliere comunale della Lega apre comunque all’idea di un confronto "serio e concreto" su queste tematiche. "Piazza Saffi merita un salotto con regole di casa – conclude –: accogliente, sì, ma anche composto. Il bene comune, come ogni casa ben tenuta, chiede rispetto". Un confronto che, al momento, ad ogni modo è solo a favore di social media. L’ex vicesindaco non partecipa, infatti, a una seduta del consiglio comunale da più di un anno.

Matteo Bondi