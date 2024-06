Mezzacapo: "Necessarie misure contro violenti e irregolari"

Nuova stretta e più attenzione verso le Case Popolari e gli inquilini Acer. È quanto emerge dalle parole del candidato della Lega e vicesindaco Daniele Mezzacapo: "L’intento è quello di essere più concreti contro chi non rispetta le regole". Il riferimento è a quanto accaduto in centro storico ad un padre che è stato pestato dal vicino, sotto gli occhi dei figli minori. "Ho ricevuto la famiglia per sincerarmi sul loro stato di salute – prosegue Mezzacapo –, ma soprattutto in segno di vicinanza da parte di tutta l’Amministrazione".

Nella mattinata di ieri è stato effettuato un sopralluogo nelle case popolari del centro storico da parte di Polizia Locale, Nucleo Cinofilo e Comune. "Mi sono già mobilitato affinché nei confronti del responsabile, assegnatario di un alloggio popolare, scatti immediatamente la decadenza dell’assegnazione – sottolinea Mezzacapo–. Non è pensabile che un luogo in cui una famiglia dovrebbe sentirsi al sicuro si trasformi in teatro di violenza. Ulteriori misure saranno attuate contro gli inquilini morosi. Non è più tollerabile che troppi ‘furbetti’ approfittino della situazione a discapito di chi realmente ha bisogno di un’abitazione. Proviamo a mettere un’ennesima pezza dopo anni di mala gestione delle case popolari da parte della sinistra".

A favore degli inquilini Acer si prevede anche una nuova misura: "L’obiettivo è creare un fondo economico, in aggiunta alle risorse già previste – conclude Mezzacapo –. È un contributo che mira a stimolare i rapporti di buon vicinato, coinvolgendo direttamente gli assegnatari che vogliono spendersi per curare il patrimonio edilizio, ad esempio svolgendo lavoretti di piccola manutenzione come la cura del giardino. Si andrebbe a migliorare la vivibilità e il decoro negli edifici di edilizia residenziale pubblica, e a dare una mano alle famiglie in difficoltà, spesso con disabili a carico".