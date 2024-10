"Mezzacapo? Sarà per la prossima volta"

A sostegno dei due progetti di Angelica Sansavini; progetti che dovrebbero passare in giunta oggi pomeriggio. Con una nota unitaria, Fratelli d’Italia, Lista Civica Forlì Cambia e Forza Italia, ossia la maggioranza della giunta Zattini, con l’esclusione della Lega, appoggia l’assessora al Welfare.

"Le delibere di giunta sull’housing first e la ’stazione di posta’, sono due esempi concreti di recupero e valorizzazione di immobili sfitti in un’area limitata del centro storico, tra via Marsala e via Valzania, puntando alla riqualificazione di quelle zone – si legge nella nota congiunta che ricalca appieno le dichiarazioni della stessa Sansavini –. Progetti come questi di rigenerazione urbana rappresentano un’occasione importante per ridurre i fenomeni di marginalizzazione sociale presenti nelle nostre città, rivitalizzare il tessuto socio-economico e migliorare la sicurezza di spazi e immobili di edilizia residenziale pubblica. Il presidio della polizia locale in via Valzania, atteso per anni dai residenti, aggiunge ulteriore valore a questo percorso, perché fa sentire forte la presenza delle forze dell’ordine a pochi passi da via Marsala".

La giunta (sempre Lega esclusa) ribadisce così la direzione dell’amministrazione comunale: investire le risorse derivanti dal Pnrr in progetti di qualità per "una forte interazione tra famiglie e residenti, aspirando a rafforzare la presenza delle istituzioni e di operatori qualificati in una zona fragile del centro storico". Infine, un cenno alla riunione di maggioranza di lunedì scorso, dopo la quale il consigliere Mezzacapo aveva sfoderato il suo no "a politiche di sinistra che mandano in malora quanto di buono fatto fino a qui".

Le forze di maggioranza sottolineano come quella riunione abbia "rappresentato un momento di confronto importante per capire e condividere gli obiettivi di questo progetto – scrivono FdI, Civici e Azzurri –. Ci avrebbe fatto piacere che anche il consigliere della Lega, Daniele Mezzacapo, fosse stato presente all’incontro, per discutere a viso aperto eventuali problematiche e perplessità. Sarà per la prossima volta".

Matteo Bondi