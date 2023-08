Mezzo milione per la ripartenza Il Carnaio riapre dopo 85 giorni

di Oscar Bandini

Una buona notizia per gli utenti perché a 85 giorni dall’alluvione riapre oggi la provinciale 26 del Carnaio. Infatti per superare la frana a circa tre chilometri da Santa Sofia è stata ultimata la realizzazione di una pista per consentire il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di autoarticolati, cicli e motocicli. La Provincia ha realizzato i lavori di ripristino della strada con una procedura di somma urgenza per un importo di 500mila euro, anticipando le risorse con l’ultimo consiglio provinciale, in attesa che la struttura commissariale le rimborsi.

Nell’ultima settimana di agosto sarà realizzata l’asfaltatura di questo tratto. Per quanto invece riguarda la parte di strada a ridosso del Passo del Carnaio in località Fonte Paolina viene aperta la viabilità in senso unico alternato con limitazione ad autoarticolati cicli e motocicli. L’obiettivo è di avere entro settembre una pista del Carnaio completamente aperta al traffico.

"Riaprire il Carnaio prima di Ferragosto è per noi un ottimo risultato. La strada è molto importante perché collega i comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna e su quella abitano 103 persone, ci sono 5 aziende agricole e due attività ricettive - commenta Daniele Valbonesi sindaco di Santa Sofia e consigliere provinciale con delega alla viabilità del comprensorio forlivese -. Nonostante ad oggi ancora non siano arrivate risorse da parte del Governo e della Struttura commissariale alla ricostruzione, neppure per coprire i lavori di somma urgenza, stiamo lavorando incessantemente per ripristinare la viabilità di minima prioritariamente sulle fondovalli e le intervallive strategiche".

Dopo essersi fatto immortalare in una foto simbolica con il collega di Santa Sofia, nella strada che viene riaperta oggi, il vice sindaco di Bagno di Romagna e i rappresentanti del servizo viabilità della Provincia e della ditta esecutrice, il sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini, consigliere provinciale con delega alle politiche della montagna, aggiunge: "Questa riapertura è il segnale concreto di un ottimo lavoro svolto dalla Provincia, dai suoi funzionari e dipendenti e dalle imprese locali. Un lavoro che deve essere apprezzato da parte di tutti perché si è rinunciato a proclami, richieste di intervento e lamentele, ma in silenzio si è voluto lavorare in maniera assidua per offrire un risultato positivo a tutta la comunità della montagna tra Santa Sofia e Bagno di Romagna, essendo il Carnaio una via di grande comunicazione che serve tutto il territorio in tempi brevi e celeri". "Ringrazio in particolare - continua Baccini - l’ingegner Di Blasio e l’ingegnere Arienti della Provincia, che abbiamo incontrato il giorno stesso dell’alluvione e che hanno capito l’esigenza di trovare una soluzione tempestiva e si sono assunti la responsabilità insieme ai sindaci per risolvere il problema".+