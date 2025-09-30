Mezzo secolo di fedeltà. I fanti del ‘Trieste’ forlivesi per devozione

Domattina alle 10 piazza Saffi vivrà un momento particolare. Di fronte alla tribuna delle autorità, alla banda, a svariati membri di diverse associazioni di veterani e combattenti, ma soprattutto di fronte a circa 300 soldati (cinque compagnie), verranno celebrati i 50 anni del 66° reggimento di fanteria aeromobile ‘Trieste’ nella città di Forlì. "Il 66° è un’eccellenza militare ed un fiore all’occhiello della città che ci teniamo ben stretto – ha detto il sindaco Gianluca Zattini – e la caserma De Gennaro ne rappresenta un punto di riferimento importante. I soldati e le soldatesse del 66° a Forlì e per Forlì ci sono sempre stati: partendo da quello che hanno fatto durante il ‘Nevone’ del 2012, per continuare nell’opera durante i terribili mesi del Covid fino a quanto fatto durante la terribile alluvione del 2023. E il fatto che le celebrazioni per il 50° anniversario vengano fatte nel cuore della città, e non nel perimetro della caserma è un’ ulteriore dimostrazione del legame esistente con questi 800 soldati e soldatesse e le loro famiglie ‘forlivesi’ nei confronti dei quali proviamo un profondo senso di gratitudine".

Sarà una cerimonia sobria, ma significativa, una sorta di abbraccio della città al 66°. In occasione di questa data il maestro Ido Erani ha realizzato un quadro dal titolo ‘50 anni, dedizione e sacrificio’. Nell’opera, sullo sfondo di piazza Saffi, accanto al simbolo del 66° è evidenziato in primo piano un soldato del reggimento impegnato in una delle tante operazione di ‘peace keeping’ lontano dall’Italia in cui i fanti ‘forlivesi’ sono stati impegnati. Il generale Franco Galletti, ex comandante del 66° dal 2009 al 2011, oggi è il presidente della sezione provinciale dell’associazione nazionale Fante e ricostruisce la storia del 66°. L’attaccamento fra Forlì e le sue forze armate ha radici lontane.

Fra il 1909 ed il 1943 il reggimento ‘Casale’ era detto il reggimento dei forlivesi e nel 1916 dopo la presa di Gorizia, in città ci furono manifestazioni di giubilo per gli episodi di eroismo di cui erano stati artefici i soldati del reggimento. Nel 1950 alla caserma De Gennaro, comandante morto nelle steppe russe durante la Seconda Guerra mondiale, arrivò l’82° reggimento Torino, poi il 40° reggimento Bologna. Poi l’1 ottobre 1975 il 66° reggimento di fanteria Trieste – che trae le sue origini dal reggimento di fanteria del 1862 ed inquadrato nella Brigata Valtellina – venne ricostituito a Forlì. Nel 2000 venne trasformato in reggimento di fanteria aeromobile e nel 2002 è stato insignito della cittadinanza onoraria di Forlì".

Stefano Benzoni