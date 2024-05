Mezzo secolo di snack. La Forlivese: "Apriremo due nuovi stabilimenti"

La torrefazione ‘La Forlivese’ spegne 50 candeline. Le celebrazioni si sono svolte, qualche giorno fa, alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini, del vescovo Livio Corazza e di altre autorità cittadine nella sede di via Ossi a Villagrappa. La storica azienda, che produce snack tostati e frutta secca, affonda le sue radici nel 1974, quando i fratelli Mario ed Edgardo Mambelli, con le rispettive mogli Anna Prima Soglia e Luciana Ferrini, rilevano da un piccolo produttore locale le attrezzature necessarie ad avviare l’attività.

Lo scenario è quello degli anni ’70, nel pieno del boom economico, dove la piccola torrefazione a conduzione familiare, anno dopo anno, cresce creando ricchezza sul territorio fino ad affiancarsi alle aziende leader del mercato nazionale. Dal 1994 a condurre ‘La Forlivese’ c’è Fabiano Mambelli, 49 anni, figlio di Mario che riassume i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia dell’impresa: "Nel ’97, la linea di frittura delle arachidi e nel 2006 l’installazione della linea di produzione di snack a base di farina di patate e mais. Con questa mossa – continua – siamo entrati nel ‘mondo dell’aperitivo’ portando i nostri prodotti in tutto il mondo. Dal 2020, abbiamo aggiunto anche i sughi pronti per le industrie alimentari". L’azienda è anche attenta alle materie prime provenienti da paesi come l’Africa e il sud America: "Collaboriamo con le comunità agricole locali, soprattutto nel Corno d’Africa e in Argentina – continua il titolare –, e seguiamo, passo dopo passo, lo sviluppo della produzione. Cerchiamo di aiutare i fornitori, intervenendo economicamente nel momento della semina e visitiamo diverse volte l’anno gli stabilimenti; questo permette un confronto diretto".

Nel 2024, ‘La Forlivese’ conta 70 dipendenti, 700 clienti, mille prodotti e un fatturato di circa 50 milioni di euro. Il business, però, va di pari passo con la visione di fare impresa in modo etico. Questa filosofia viene tramandata anche alla terza generazione di giovani, che si affaccia ora all’azienda di famiglia. Giulia Mambelli, figlia di Fabiano, infatti, si appresta a finire gli studi universitari in Economia dell’impresa a Rimini, mentre muove i primi passi dentro ‘La Forlivese’: "Venivo qui a giocare quando ero piccola, ho sempre avuto il desiderio di dare il mio contributo. Ho respirato in famiglia la voglia di fare e allo stesso tempo di sostenere il nostro territorio. Da tempo – spiega la giovane Mambelli –, contribuiamo a supportare alcune iniziative benefiche sportive con le associazioni locali e anche durante l’alluvione abbiamo aiutato i volontari e gli operatori donando i nostri prodotti".

La laboriosità che contraddistingue la famiglia Mambelli è confermata dai progetti messi in campo per il futuro: "Apriremo altri due stabilimenti – conclude Fabiano –: uno nel quartiere di Vecchiazzano e uno a Rimini. Aumenteremo i nostri magazzini in modo da poter stoccare un maggiore quantitativo di merce per far fronte anche ai possibili problemi che potrebbero sorgere, considerato il quadro geopolitico mondiale".

Valentina Paiano