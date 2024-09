Mezzo secolo di stile. Il compleanno di Salaroli

L’azienda Salaroli celebra domani 50 anni di attività con una serata speciale di eventi e riconoscimenti presso la sede di via Balzella a Forlì. A partire dalle 18.30 l’impresa, che rappresenta una realtà di spicco nel settore superfici, arredo bagno, parquet e arredamento d’interni, accoglierà dipendenti, partner, clienti e ospiti per un appuntamento che sarà non solo una celebrazione del passato, ma un’occasione per guardare insieme al futuro.

La serata sarà caratterizzata da momenti di riflessione e riconoscimenti, in cui saranno premiati i collaboratori che hanno contribuito al successo dell’azienda – guidata da Davide e Giancarlo Salaroli – nel corso dei decenni. Si tratta di un evento che intende onorare i risultati raggiunti, ma anche valori fondanti e passione esplicitati nel lavoro quotidiano.

La storia di Salaroli Home è fatta di funzionalità, stile e design; a partire dal servizio di progettazione, attento alle specifiche richieste e ai gusti di ognuno, senza rinunciare alla praticità e a soluzioni tecniche all’avanguardia. Gli showroom di Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini sono in grado di seguire i clienti passo dopo passo nella realizzazione del proprio progetto di casa.

Sono nel complesso 20mila i metri quadrati di esposizione, con 250 aziende trattate e 100mila progetti portati a termine in 50 anni di storia aziendale. Nel 2020 Salaroli ha acquisito anche lo showroom "Oggetti d’autore" di via Martoni, 54 a Forlì, distributore dei più prestigiosi marchi nel mondo dell’arredamento.

Gianni Bonali