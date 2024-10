"Mi capita di venire spesso a cena"

"Vengo qui a Formì a fare acquisti, ma non sono troppo amante delle compere: lavorando in un supermercato, nel tempo libero mi piace non frequentare troppo i negozi, quindi mi limito allo stretto necessario e a cose utili. Però mi capita spesso di venire a cena qui vicino, da ‘Giustospirito’, un locale carino". Carmen Servadei, però, ora non è a Formì

per il cibo, infatti ha appena fatto acquisti nel negozio di abbigliamento sportivo Cisalfa: "Lo apprezzo molto e sono abituata a servirmi da quel marchio già

da molti anni, solo che in passato a Forlì non c’era e per fare gli acquisti che mi servivano dovevo andare fino a Ravenna. Adesso mi è sicuramente più comodo".