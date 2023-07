"Mi iscriverò a Lettere, voglio approfondire la nostra lingua"

Virginia Marchi ha frequentato il Liceo Classico ’G.B. Morgagni’ di Forlì indirizzo ’Scienze Umane’, si è diplomata con 100.

Virginia, raccontaci come sono stati per te gli anni del liceo?

"Ho varcato la porta del Liceo Classico G.B. Morgagni meno di 5 anni fa, piena di paure e insicurezze. Ero spaventata dal mondo nuovo che mi aspettava dopo le medie".

E invece non è stato così?

"In questi anni ho avuto l’immenso piacere di ricredermi su tutto: la mia scuola mi ha dato tutto l’amore di cui avevo bisogno. Sono stati anni difficilissimi per noi maturandi del 2023, abbiamo dovuto affrontare situazioni che nessuno avrebbe mai concepito, ma tutta la fatica ha acquisito senso: mese dopo mese, ho iniziato a vedere le cose che studiavo come un’ancora di salvezza dal mondo troppo imprevedibile che mi circondava".

Quali esperienze?

"Ho avuto la possibilità di partire per la Polonia con l’associazione Deina, e dopo aver

visitato i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau sono tornata a casa con una visione della vita molto più profonda; ho potuto sorvolare la mia Forlì a bordo di un SIAI U- 208 del 60° Stormo grazie al Corso di Cultura Aeronautica, e ho capito che siamo esseri troppo piccoli per permetterci di creare problemi più grandi di noi; grazie al viaggio-studio organizzato dai miei professori ho visitato Vienna, e ho avuto il piacere di innamorarmi di una città magica".

Il Morgagni è stato una scuola che ti ha formato in modo concreto ed efficace?

"Al Morgagni mi sono resa conto che una scuola, in tutta la sua interezza, è un meccanismo complesso, e tutti i piccoli ingranaggi sono ‘reciprocamente necessari’. È vero, spesso ci sono le incomprensioni con i compagni o con i professori, ma credo fortemente che alla fine la passione e l’entusiasmo riescano a mettere in ombra anche le

dinamiche negative".

Hai pensato a quale sarà il tuo futuro?

"Mi iscriverò a Lettere Moderne, ho deciso di approfondirne l’analisi con lo studio della nostra lingua e della nostra cultura".