"Mi metto a disposizione sui problemi locali"

Questa volta il modiglianese Adriano Cheli, cittadino attivo che da decenni segnala all’amministrazione comunale criticità e problemi irrisolti nel territorio, ha rotto gli indugi decidendo di scendere in campo. Un controllo il suo spesso svolto col fedele ‘Sebastien’, un maremmano abruzzese di colore bianco. Finora questa autopromozione è la maggiore novità per le prossime elezioni amministrative: in attesa che le forze politiche si mettano d’accordo sulle alleanze e i candidati sindaci sciolgano le riserve. La propria disponibilità Cheli l’ha pubblicizzata in un documento di quattro facciate in 12 punti, dove affronta quelli che giudica i maggiori problemi locali con accanto le sue soluzioni per risolverli.

Cheli, perché solo ora?

"E’ una vita che mi faccio carico di problemi locali anche con mie proposte vantaggiose per Modigliana e adesso mi piacerebbe lavorare all’interno della amministrazione comunale".

In qualunque lista?

"La disponibilità è verso chi elaborerà un programma che risponda alle mie esigenze, esigenze raccolte fra i cittadini. Voglio rendermi disponibile per una collaborazione amministrativa, che mi coinvolga direttamente, come ‘assessorato ai problemi quotidiani’".

Come va la ricostruzione post alluvione?

"E’ assolutamente necessario un impegno costante perché i soldi promessi (108 milioni di euro per viabilità e infrastrutture comunali, ndr) non si inceppino nei meccanismi burocratici e perché i progetti vengano realizzati velocemente".

Perché il primo punto è sulla comunicazione tra ente e cittadino?

"Perché occorre un rapporto costante, veloce ed efficiente con tutti i cittadini ad esempio creando la pagina ‘Modigliana Attivazione’ all’interno del sito ufficiale del Comune, dove raccogliere segnalazioni e proposte in tempo reale e fornire informazioni con un elenco dettagliato di tutti i servizi disponibili".

Per l’agricoltura cosa suggerisce?

"E’ il settore più martoriato dai fenomeni alluvionali e deve avere priorità nella manutenzione delle infrastrutture, la scelta delle coltivazioni sostenibili e la cura del territorio, valorizzando al massimo i nostri prodotti enogastronomici".

In passato responsabile del Tribunale dei diritti del malato, cosa farebbe per la sanità?

"E’ importante mantenere ambulatori pubblici con strumentazione adeguata, utilizzare la telemedicina, riavere a Faenza l’auto-medicalizzata, e un pronto soccorso efficiente e tempestivo. Anche Modigliana merita un Centro assistenza urgente (Cau)".