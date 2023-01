‘Mi mujèr vèdva’ alla Sala Garavini

Per la rassegna di teatro dialettale nella sala parrocchiale ‘Stefano Garavini’ San Martino in Villafranca (via Lughese 135I, sarà in scena stasera alle 21 la Compagnia dei Giovani di Chiusura di Imola con la commedia ‘Mi mujér vé-dva’, tre atti di Lucchini e Palmerini, regia di Luciano Famè. Due i protagonisti della storia: una moglie innamorata del proprio marito e un marito innamorato della propria moglie. Tutto sembra perfetto se non fosse che l’uomo di cui Lella è innamorata non è l’attuale marito, ma quello defunto (info 348.7443860 [email protected]).