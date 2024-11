Miami & The Groovers a Bertinoro

Nuovo appuntamento musicale questa sera al circolo La Rimbomba di Bertinoro, in progrtamma alle 21.45 un concerto rock dei Miami & The Groovers. Gruppo coinvolgente e potente, i Miami & The Groovers sono una band la cui espressione artistica è ben piantata nelle radici del rock; un gruppo che fa vivere e vibrare il rock grazie alla sua freschezza e alla sua spontaneità. I Miami & The Groovers hanno all’attivo cinque album apprezzati da stampa specializzata e pubblico, e soprattutto alle spalle centinaia di concerti nei principali club, locali e teatri italiani, diversi tour all’estero (Austria, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti) e moltissime collaborazioni. Sul palco: Lorenzo Semprini alla voce, chitarra e armonica, Beppe Ardito alle chitarre e cori, Alessio Raffaelli al piano e fisarmonica, Marco Ferri alla batteria e Mario Ingrassia al basso.

ma. bo.