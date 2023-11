"Michelangelo, quando fotografai la stanza segreta"

Nel 1975 tra i primi ad entrare nella stanza segreta alle Cappelle Medicee in San Lorenzo, sotto la Sacrestia Nuova a Firenze, dove Michelangelo disegnò diversi soggetti con il carboncino, ci fu anche il santasofiese Amerigo Fiumicelli.

A metà novembre la stanza, completamente restaurata, sarà finalmente visitabile dal pubblico su prenotazione. La notizia ha ridestato in Fiumicelli il ricordo di quell’esperienza unica di circa 50 anni fa. "Ero uno dei fotografi all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, un istituto conosciuto in tutto il mondo sia nell’ambito del restauro che in quello della ricerca e della formazione". Tra le tante soddisfazioni della sua carriera Fiumicelli ricorda quando fu chiamato dal direttore "a far parte della squadra che per prima entrò nella stanza dove Michelangelo si nascose nel 1530, per sfuggire alla condanna a morte da parte dei Medici rientrati in Firenze dopo la loro cacciata, in quanto l’artista aveva collaborato con il governo repubblicano". La stanza fu individuata da un muratore che capì, durante alcuni lavori di ristrutturazione ordinati da Paolo del Poggetto, allora direttore delle Cappelle Medicee, che oltre il muro di mattoni c’era un’altra stanza. "Insieme a Del Poggetto e ai colleghi Antonio, Otello, e Lamberto, – continua Fiumicelli – rimanemmo a bocca aperta per quei disegni di 450 anni prima. Fu una grande scoperta. Il sottoscritto e gli altri colleghi tornammo a fotografare le pareti disegnate da Michelangelo in più occasioni e tutte le volte l’emozione aumentava. In quella stanza di soli 30 metri quadrati, potevamo osservare e fotografare i disegni di Laocoonte, Leda, Apollo ed altri che, negli anni seguenti, Michelangelo trasformò in statue capolavori dell’umanità".

La vita di Fiumicelli è stata segnata dalla guerra e dalla fotografia. Nato a Cà Belvedere (Santa Sofia) nel 1937, proveniva da una famiglia povera. Gi zii, lo portarono a Firenze per crescerlo quando aveva solo 3 anni: fu la sua fortuna. Infatti i tedeschi in ritirata massacrarono il 26 settembre 1944 diversi civili della zona tra Galeata e Santa Sofia nella ’strage delle Sodelle’. Tra le vittime suo nonno Francesco e il padre Jacopo che morì in seguito alle ferite riportate. Ancora oggi Fiumicelli, nonostante le difficoltà motorie a seguito di un ictus che lo colpì nel 1987, segue con attenzione e legge giornali, riviste e libri, sfogliando di tanto in tanto i numerosi cataloghi d’arte ai quali ha collaborato illustrando gli angoli più nascosti di Firenze. "Ora sono molto contento – conclude – perché tra pochi giorni quella stanza potrà essere visitata da chi lo vorrà. L’arte è tale se tutti ne possono godere. Finalmente è accaduto e sono felice di aver dato il mio contributo".