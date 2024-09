Michele Fiumi (RinnoviAmo) nella lista ‘Civici per de Pascale’

La lista civica Rinnoviamo Forlì, che alle elezioni comunali aveva appoggiato Graziano Rinaldini proposto dal centrosinistra, presenta un suo candidato consigliere in appoggio a Michele de Pascale per la carica di presidente della Regione Emilia-Romagna. Il designato è Michele Fiumi (nella foto, con de Pascale), che si presenterà nel collegio di Forlì-Cesena all’interno della lista dei ‘Civici per de Pascale Presidente’. Ex portavoce del Comitato Unitario Vittime del Fango, è stato tra i fondatori della lista Rinnoviamo Forlì. "Come candidato consigliere intendo portare speranza e innovazione in un tempo di cambiamenti epocali a livello politico, sociale ed economico – dichiara Fiumi –. L’obiettivo della mia candidatura è ascoltare e mettersi al servizio delle comunità locali. Trasmettere la speranza nella politica come strumento esigente di carità e di miglioramento delle condizioni socio-economiche dei nostri territori".

Sempre in tema di regionali, la lista ‘Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’ sostenuta da Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, sta raccogliendo le 500 firme necessarie per la presentazione della candidatura: è possibile firmare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 presso il Comune di Forlì nell’ufficio posto sotto il voltone.

Prosegue intanto l’ultima Festa dell’Unità della stagione, quella di Forlimpopoli nella zona dei palazzetti dello sport in via del Tulipano. Ospiti di questa sera la senatrice dem Susanna Camusso, insieme alla segretaria generale della Cgil Forlì-Cesena Maria Giorgini: discuteranno di salario minimo e lavoro.

La Cgil, nella sua sezione dei pensionati, sarà in piazza a Forlì lunedì mattina, in occasione del mercato settimanale, con l’iniziativa Spinpiazza per parlare di diritti e servizi, di quelli esistenti, di quelli a rischio e anche di quelli del futuro, necessari per dare pieno riconoscimento ai diritti, anche delle persone in pensione e di quelle non autosufficienti. "Il Governo non ha abolito la legge Fornero come aveva promesso – si legge nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa –, anzi ha ridimensionato gli strumenti per l’accesso alla pensione. Come se non bastasse, attualmente mancano le risorse per pagare tempestivamente i Tfr; si devono attendere due anni per avere la liquidazione. I tempi di attesa per accedere al Servizio sanitario nazionale si allungano e il Governo decide di spostare le risorse nella sanità privata; non c’è nemmeno un piano – conclude la nota – per finanziare l’assistenza per le persone con disabilità e non autosufficienti".

Matteo Bondi