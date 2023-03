Michele Guzzo: la vita a Forlì dello chef morto dissanguato a Parma

Michele Guzzo, lo chef morto dissanguato a Parma (foto da Instagram)

Forlì, 12 marzo 2023 – Michele Guzzo lavorava da un anno e mezzo per la Gp Studios, azienda di Vecchiazzano (frazione di Forlì, la sede è in via del Cavone) che si occupa di consulenza per ristoranti e hotel.

Guzzo aveva studiato all'Alma di Colorno, specializzandosi anche in food and beverage: lì, come docente, aveva incontrato quello che poi l'ha assunto, l'amministratore delegato di Gp Studios Giacomo Pini.

Il 28enne aveva lavorato in ufficio a Vecchiazzano fino alle 18, prima di prendere un treno che come ogni venerdì sera lo ha riportato nella sua città, Parma, dove (verosimilmente qualche ora più tardi) ha raggiunto la casa dove è avvenuta la tragica fatalità.

A Forlì Guzzo viveva in centro storico, nei pressi di piazza Cavour, e giocava con alcuni amici in una squadra di calcetto.