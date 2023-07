Migliaio di firme contro lo spostamento della Collezione Verzocchi, "Nessuna marcia indietro" dal Comune

Si avvia verso il migliaio di firme la petizione, promossa due mesi fa, per fermare lo spostamento della Collezione Verzocchi da Palazzo Romagnoli. Proposta al pubblico il 29 aprile durante la manifestazione ’Costruiamo insieme la città della cultura’, con l’adesione di esponenti di ventisei associazioni culturali cittadine, la raccolta di firme sta proseguendo dopo l’interruzione a causa dell’alluvione. Intanto dal Comune si replica "Nessuna marcia indietro". L’assessore alla cultura Valerio Melandri lunedì scorso in consiglio comunale ha detto: "Non ho ricevuta nessuna petizione e nessuno ha chiesto il progetto. Lo stesso Verzocchi sarebbe contento del trasferimento a Palazzo Albertini, una sede bella e onorevole".

La posizione dell’amministrazione comunale incentiva i critici al progetto a una maggiore mobilitazione. "Esprimiamo forte preoccupazione – dicono – per il fatto che, nonostante la netta reazione contraria della cittadinanza, questa amministrazione non solo non abbia dato segni di ripensamento, ma non abbia neppure fornito alcuna risposta pubblica alle richieste di fermarsi che provengono da docenti, esperti e operatori culturali, artisti e storici dell’arte, nonché da esponenti del mondo associativo forlivese".

I firmatari sostengono che "non si tratta di un problema politico, ma di una questione di carattere culturale che riguarda l’idea stessa di patrimonio pubblico, la sua visione e le sue modalità di gestione – continuano i proponenti –, come dimostra il fatto che anche personalità ideologicamente vicine alla giunta Zattini abbiano preso posizione contro lo spostamento della Verzocchi. Tra queste, spicca il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi".

In conclusione, si chiede "all’amministrazione di sospendere la dannosa decisione e al sindaco e all’assessore Melandri di rendersi disponibili a un confronto aperto con la città, con le associazioni e con tutti i firmatari della petizione".

Per contatti: [email protected]