‘Miglio bianco’ a prova di bici. La strada continua il suo restyling

Prosegue il progetto di restyling di quello che l’amministrazione ha ribattezzato ‘Miglio bianco’: il chilometro e seicento metri del quartiere razionalista che, partendo dalla stazione, arriva fino a piazzale della Vittoria, abbraccia i nuovi giardini pubblici e prosegue fino a Corso della Repubblica.

Questa volta gli interventi si concentrano in particolare sulle ciclabili. "Lunedì sono partiti i lavori di riqualificazione delle piste di piazzale Della Vittoria, con l’obiettivo di ottenere un doppio senso di marcia lungo entrambi i lati – illustra l’assessore Giuseppe Petetta –. Contestualmente saranno riqualificati i marciapiedi di viale della Libertà, compresa la zona antistante al monumento a Icaro. L’intervento è cofinanziato con le risorse previste dal Pnrr e dal decreto ministeriale 5092021 ‘Rafforzamento mobilità ciclistica sub-investimento ciclovie urbane’". Questi sono gli interventi attualmente in atto, ma "oltre a questi – prosegue Petetta – sono in corso ulteriori interventi di miglioramento della vivibilità del perimetro del centro storico, come la riqualificazione di corso della Repubblica e la realizzazione della pista ciclabile tra il campus universitario e la stazione ferroviaria. Altri sono in previsione nel 2024, come la realizzazione delle piste ciclabili in tutta la circonvallazione che include viale Salinatore, via del Portonaccio, viale Italia e Matteotti".

Insomma, l’amministrazione punta su viabilità sostenibile ed estetica. "Da tempo – conclude Petetta – il Comune di Forlì sta investendo fondi ed energie per la riqualificazione di quest’area urbanistico-architettonica, la cui unicità è attestata dalla presenza di importanti testimonianze monumentali risalenti alla prima metà del Novecento".

Tutto il progetto che concorre a lucidare lo smalto del quartiere rientra in un piano ambizioso (ancora lontano dalla realizzazione e, secondo molti, controverso) che punta anche a far inserire il quartiere razionalista tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco.