Miglior barista al rush finale. Ecco i premi

Siamo ormai arrivati alla tirata finale. L’iniziativa ideata dal Resto del Carlino e dedicata alla memoria dello storico barista forlivese Ivano Benazzi, pensata per individuare il (o la...) miglior barista della città e del comprensorio terminerà lunedì 20 febbraio: l’ultimo tagliando, il centesimo in una corsa lunga quattro mesi, uscirà sull’edizione di domani. I tagliandi arrivati in redazione hanno già superato quota 13mila, in linea con il trend positivo degli scorsi anni. Ai lettori è stato chiesto di ritagliare i coupon pubblicati sull’edizione forlivese del Carlino per sei giorni alla settimana, compilarli con i dati del proprio (o della propria) barista del cuore e poi consegnarli in redazione entro le 12 di lunedì. Sarà possibile sia lasciarli nella nostra buchetta in via Giorgio Regnoli 88 o salire in redazione (non prima delle 9, però). Mentre ormai è bene evitare di inviarli per posta: infatti farà fede la data di arrivo, non il timbro postale. Dunque non ci sarebbero più i tempi per una consegna puntuale se non ‘a mano’. Una volta scaduto il termine ultimo per la consegna, in redazione cominceranno accurati conteggi per scoprire chi ha ricevuto più voti in assoluto; in questo modo verrà a formarsi la classifica...