Miglior barista, c’è tempo fino alle ore 12 di domani

Dunque, ci siamo: qui a fianco vedete il centesimo tagliando per votare quello che secondo voi è il miglior barista dei 15 comuni del Forlivese. Si chiudono così oggi quattro mesi di pubblicazioni (sei giorni a settimana), con oltre 13mila voti già arrivati al Carlino. A questo punto chi li sta raccogliendo deve consegnarli nei tempi stabiliti alla nostra redazione, entro le 12 di domani.

Come fare? Sicuramente da evitare l’invio postale, visto che fa fede l’orario di arrivo e non il timbro di partenza. Le ultime buste si possono consegnare a mano: nella buchetta al piano terra della nostra sede di via Giorgio Regnoli 88, oppure direttamente in redazione. In questo caso, occorre tenere presente che oggi non sempre potreste trovare qualcuno che vi apre e in ogni caso non la mattina prima delle 10. Comunque, basta provare a suonare il campanello e, una volta che la porta sarà aperta, salire al secondo piano. Nei momenti in cui non fosse presente un nostro giornalista, come detto, è sufficiente lasciare la busta nella buchetta.

Poi, domani a mezzogiorno l’edizione 202223 della nostra iniziativa sarà ufficialmente terminate: a quell’orario controlleremo un’ultima volta ciò che è arrivato e daremo il via ai conteggi. Quando si sapranno i risultati? Il prima possibile. Salvo circostanze eccezionali, nelle scorse edizioni siamo sempre usciti l’indomani (dunque il martedì) con la classifica completa e tutti i nomi dei partecipanti.

Già, e la classifica? Abbiamo scelto di non pubblicare più aggiornamenti nell’ultima settimana. Sia per mantenere un po’ di suspence, sia perché – come abbiamo sempre detto – l’incertezza è tale fino all’ultimo, con possibili sorprese anche in extremis. Qualche giorno ancora, poi, e organizzeremo una premiazione con i migliori tre baristi e i nostri sponsor, Confcommercio, Fipe e Estados Cafè.