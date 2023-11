Miglior barista, come partecipare

È iniziata la nuova edizione del ‘miglior barista’, iniziativa del Carlino in collaborazione con i nostri partner Confcommercio ed Estados. Come partecipare? È semplice: basta ritagliare il tagliando qui a fianco, compilandolo con il nome (e possibilmente il cognome) del barista preferito, oltre al locale in cui lavora. Può essere votato chiunque eserciti tale professione (titolare o dipendente, non importa) a Forlì e negli altri 14 comuni del nostro comprensorio. Conviene accumulare un numero significativo di tagliandi per poi recapitarli al Carlino (via Giorgio Regnoli 88): a mano o per posta. L’ultimo coupon sarà pubblicato domenica 25 febbraio: ci sarà tempo per consegnarceli fino alle ore 12 di lunedì 26. Periodicamente, sulle nostre pagine, aggiorneremo la classifica.