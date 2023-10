Miglior barista. Da domani si vota: "Settore in crescita, un lavoro da premiare"

Non una gara, ma un gioco che, però, vuole fungere anche da sprone per una categoria professionale – quella dei baristi – che riveste un ruolo fondamentale nella vita della comunità. Prende il via domani la nuova edizione dell’iniziativa del Carlino pensata per individuare il barista più amato di Forlì e del comprensorio. Il nostro giornale pubblicherà circa cento tagliandi nell’arco di quattro mesi, da domani a domenica 25 febbraio. In questa avventura ci affiancano i due sponsor storici: Confcommercio ed Estados Cafè i quali al termine dell’iniziativa offriranno dei doni speciali ai tre baristi più votati di tutti.

"Siamo entusiasti di prendere parte a questa nuova edizione di un’iniziativa che ogni anno registra una partecipazione importante, con grande entusiasmo da parte di baristi e avventori – commenta Alberto Zattini, direttore di Confcommercio –. Siamo felici di contribuire a mantenere i riflettori accesi su una categoria professionale che, negli anni scorsi, ha passato periodi veramente duri e anche oggi sta vivendo delle difficoltà importanti, nonostante ad oggi il settore, nel nostro comprensorio, sia tornato a registrare numeri molto importanti, dopo lo stop imposto dalla pandemia. La ragione di questa ripresa è semplice: la nostra classe imprenditoriale è brava e il suo successo è legato a una professionalità innegabile che si concretizza in eccellenza in fatto di prodotti, servizio, cordialità, pulizia e ambiente, grazie anche a investimenti importanti. I nostri pubblici esercizi sono un punto di riferimento per molti. Del resto anche in questo, nella nostra capacità di offrire ospitalità, si vede subito che siamo orgogliosamente romagnoli".

Conosce bene il mondo dei bar Daniele Versari di Estados Cafè: "Prendendo parte a questa iniziativa vogliamo ancora una volta valorizzare una professione che troppo spesso viene sottostimata, senza tenere in considerazione che oggi, in tempo di crisi, tutti i lavoratori sanno bene che è proprio con la professionalità che si riesce ad ammortizzare la crisi economica che stiamo vivendo. Noi di Estados teniamo dei corsi, aperti anche a chi non è cliente della torrefazione, che si occupano della valorizzazione del prodotto, ma anche della gestione dell’attività a tutto tondo e vediamo sempre una crescente partecipazione: i baristi vogliono formarsi in modo da poter offrire un valore aggiunto con le loro competenze e questo è un grande merito che teniamo molto a riconoscere anche tramite questa iniziativa che vuole essere un ringraziamento a dei professionisti di tutto rispetto".

Partecipare all’iniziativa è semplice: sulle pagine del quotidiano per sei volte a settimana, escluso il lunedì, si troverà stampato un coupon. Sarà sufficiente compilarlo inserendo il nome del proprio (o propria) barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora e consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale. La consegna dovrà avvenire tassativamente entro le ore 12 di lunedì 26 febbraio. A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso di tutti i coupon per individuare il barista più amato.