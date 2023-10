Miglior barista, da domenica il tagliando. I lettori potranno votare il proprio preferito

+È passato qualche mese dalla cerimonia di incoronazione dei migliori baristi di Forlì e del comprensorio ed è già ora di pensare alla nuova edizione dell’iniziativa che individuerà il barista più amato di tutti, realizzata dal Carlino in collaborazione con due partner storici: Confcommercio ed Estados Cafè.

La categoria professionale del barista (sia al maschile che al femminile; sia dipendente che titolare di un’attività) ha da sempre un ruolo fondamentale nel tessuto cittadino e quel ruolo è diventato ancora più evidente dopo la pandemia, quando in tanti hanno riscoperto il piacere di stare insieme, che prima era dato quasi per scontato. Chi vive il bar da lavoratore in questi mesi sta facendo i conti con molti problemi, l’ultimo dei quali l’aumento dei prezzi delle bollette e dei prodotti che mette in fortemente in crisi molti equilibri, eppure, nonostante le difficoltà, chi sta dietro al bancone non ha smesso di sorridere a chi, ogni giorno, sceglie di passare qualche minuto al bar, per una colazione, una merenda o anche solo per un caffè. L’ormai tradizionale iniziativa del Carlino vuole essere un modo per ringraziare tutti i professionisti della città e del territorio forlivese, vere e proprie sentinelle, pronti a trasformarsi in punto di informazione turistica, psicologi e garanti dell’ordine.

Ma come partecipare? Sulle pagine del quotidiano – a partire da domenica 29 ottobre, sei volte a settimana, escluso il lunedì – si troverà stampato un coupon. Sarà sufficiente compilarlo accuratamente con il nome del proprio barista del cuore e quello dell’attività in cui lavora e consegnare i tagliandi alla redazione del Carlino in via Regnoli 88. È possibile lasciare i coupon nella buchetta delle lettere, oppure si potranno inviare per posta, ma, in questo secondo caso, saranno conteggiate solo le buste arrivate in tempi utili: non farà fede il timbro postale. L’ultimo tagliando sarà pubblicato domenica 25 febbraio, la consegna dovrà avvenire tassativamente entro le 12 del giorno dopo, lunedì 26 febbraio.

A quel punto la redazione procederà con un conteggio scrupoloso di tutti i coupon per individuare il barista più amato. I primi tre in classifica riceveranno, oltre alla targa omaggiata dal Carlino che attesta il loro bel risultato, anche dei premi speciali offerti da Confcommercio ed Estados Cafè. Ogni anno arrivano numeri imponenti di coupon (l’ultima edizione ne ha visti consegnare ben 18.727 in totale), segno che i forlivesi sono particolarmente legati ai baristi che, un giorno dopo l’altro, rendono migliori i loro momenti di pausa e non vedono l’ora di dire loro ‘grazie’ con un piccolo, ma significativo, gesto d’amicizia.