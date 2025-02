Miglior barista, finora 5.650 voti. Patrizia, primato ‘Senza tempo’. Alessandra e Roby la inseguono

Prosegue la corsa dei baristi forlivesi che partecipano all’iniziativa del Carlino, in collaborazione con Fipe Confcommercio e Caffè Estados, che porterà a scegliere il più amato della città e del comprensorio. In attesa delle ultime tesissime settimane che porteranno alla conclusione della ‘gara’, analizziamo la classifica provvisoria, pur senza fornire i numeri di tagliandi di ciascuno: come sempre, i risultati sono labili, continuamente soggetti al cambiamento, e vogliamo mantenere lo spirito di un ‘gioco’.

Le posizioni principali non hanno subito sostanziali modifiche nelle ultime settimane, per quanto siano arrivati molti nuovi tagliandi. Salda al primo posto si conferma ancora Patrizia Scavone, del caffè Senza Tempo di Meldola, che mantiene il suo primato da diverse settimane. Patrizia ha già partecipato più volte all’iniziativa, classificandosi sempre tra le prime posizioni, ma senza riuscire, almeno fino ad ora, a conquistare il gradino più alto del podio. Patrizia è seguita da Alessandra Conti, del Chorus Art Cafè di Bertinoro, già in classifica anche in passato ma che quest’anno si sta ritagliando un ruolo da protagonista. A pochi tagliandi di distanza, in terza posizione, troviamo un altro fedelissimo del contest del Carlino: Roberto Zanetti del bar Roby e Roy lungo viale Bologna a Villanova.

Al quarto posto, questa volta con un po’ di distacco, ecco Lucia Di Maio, del bar La Loggia di corso della Repubblica. Al quinto posto un altro bar di Meldola, il Caffè del Viale: dietro al bancone c’è la giovane Alessia Azzaretto che sta collezionando già numerosi coupon a suo nome. Mantiene la sua sesta posizione la giovanissima Oana Munteanu del bar tabacchi Di Lorenzo, sulla Ravegnana.

Sono in gara anche altri baristi di Forlì e dei Comuni vicini: ne diamo conto, dalla sesta posizione in poi, non in ordine di classifica, ma in ordine alfabetico (del cognome). Tra i partecipanti troviamo Gianluca Dall’Oro del chiosco di porta Schiavonia, Lorella Pierguidi dell’Antica Pasticceria di via Oriani e Stefano Zozzi del Caffè 44. Ci sono altri partecipanti, che non citiamo, che hanno per ora ricevuto solo pochi tagliandi a testa: un piccolo gesto d’affetto senz’altro importante che, però, scegliamo di non conteggiare in classifica.

Fino ad oggi in redazione sono arrivati in tutto esattamente 5.650 coupon. Un bel numero che denota l’attaccamento dei forlivesi verso i loro baristi del cuore e, perché no, anche vero l’iniziativa ‘Miglior barista’ che è diventata ormai una tradizione consolidata per i lettori e per i frequentatori dei caffè, desiderosi di manifestare la loro gratitudine e la loro simpatia a chi ogni giorno incontrano al di là del bancone.

Attenzione, in ogni caso: si tratta di risultati ancora in movimento, che potranno essere sovvertiti anche completamente nel corso delle prossime settimane di gioco, le più determinanti di tutte.