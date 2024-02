Miglior barista. Già 10.500 tagliandi:. Serena sempre in testa, ma Linda è in risalita

Ancora è presto per stabilire quale sia il nome del barista (o della barista) più amato della città, ma i tempi cominciano ad accorciarsi, dato che l’iniziativa del Carlino giungerà a conclusione a fine mese, e la sfida si fa ogni giorno sempre più calda. In redazione sono già cominciati i primi conteggi e il numero dei tagliandi arrivati – e destinato a crescere esponenzialmente d’ora in avanti – è eccezionale, infatti si tratta di circa 10.500 coupon che i lettori hanno accuratamente ritagliato e compilato con il nome del proprio barista del cuore: un segno di affetto e attenzione non scontato che attesta l’affetto dei lettori nei confronti di coloro che, ogni giorno, si spendono per fare al meglio il proprio lavoro con competenza, comprensione ed empatia, senza mai lesinare una battuta o un sorriso.

La classifica parziale vede alcuni volti nuovi e moltissime conferme di nomi già noti, molti dei quali si sono collocati alle prime posizioni nelle passate edizioni dell’iniziativa. Qualche settimana fa, l’ultima volta in cui su queste pagine abbiamo fornito una classifica parziale, abbiamo visto al primo posto Serena Mariotto del Bar Amadori, in viale dell’Appennino, un bar che negli anni si è sempre guadagnato i primi gradini del podio e che molto spesso (anche lo scorso anno, quando vinse Michela Bertaccini) si è aggiudicato la medaglia d’oro: anche in questa classifica parziale Serena Mariotto è prima.

Al secondo posto, ecco la risalita di Linda Maltoni di ‘Roby e Roy’ (viale Bologna), un locale che ha più volte vinto l’iniziativa del Carlino. Al terzo posto troviamo Oana Vornicu, del bar centrale ‘Kiss Emma’ della Cava: Oana è una new entry di questa edizione ed è vicinissima anche al secondo posto.

Patrizia Scavone è invece un’affezionata ‘concorrente’ che attualmente si trova al quarto posto. Quinta c’è Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro. In sesta posizione, infine, si attesta Lucia Di Maio, del bar ‘La loggia’ di corso della Repubblica. Per il momento non scendiamo nelle posizioni successive, ma possiamo dire che i baristi in lista, per il momento, sono 14 in totale.

Ora non resterà che continuare a raccogliere i tagliandi e attendere il grande conteggio conclusivo che, al termine dell’iniziativa, decreterà i nomi dei vincitori assoluti, ai quali spetteranno diversi premi speciali proposti dagli sponsor Confcommercio ed Estados Cafè e, soprattutto, la soddisfazione di ricevere dai propri clienti una manifestazione d’affetto così concreta e sentita.