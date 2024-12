Miglior barista. Già duemila tagliandi. E svetta Alessandra del Chorus Art Cafè

Procede il gioco organizzato dal Resto del Carlino di Forlì grazie agli sponsor Estados Café, Confcommercio e Fipe, che anche per quest’edizione 2024/25 permetterà di eleggere il Miglior barista del comprensorio forlivese grazie alle preferenze espresse dai clienti più affezionati dei bar della zona. La classifica provvisoria è in continuo mutamento, e alla redazione stanno continuando ad arrivare nuovi tagliandi ancora da conteggiare: ad ogni modo le festività registrano un’importante new entry. Si tratta di Alessandra Conti, proprietaria del Chorus Art Cafè di via Roma 2, a Bertinoro, che partecipa, anche quest’anno, grazie ai voti inviati spontaneamente alla redazione dai suoi amici e dagli utenti più fedeli del locale. È lei la nuova capolista.

"La vera specialità del mio Chorus Art Cafè è fare community, riuscire a creare una grande famiglia di modo che le persone quando entrano qui possano rilassarsi, parlare liberamente dei loro problemi sapendo di essere ascoltati", racconta Alessandra. "I prodotti sono tutti di origine artigianale: non uso nessun alimento congelato, ma mi rivolgo a pasticcieri e professionisti di qualità. L’ascolto del cliente e la positività sono importanti, ma così lo è anche la qualità del prodotto: tutti requisiti fondamentali per un ottimo barista".

Alessandra ha rilevato il locale nel 2001, dopo una lunga gestione della sua famiglia e un breve periodo di proprietà di una persona esterna: "Io mi sono formata, con diploma magistrale, come insegnante. Ma nel 2001, dopo un breve periodo di chiusura di questo locale, storicamente gestito dalla mia famiglia, ho deciso di rilanciarlo. Ho provato per un anno a far coincidere il mio lavoro da insegnante e la mia attività nel bar, ma poi mi sono appassionata, e ho deciso di restare qui". La passione per il suo lavoro è testimoniata dalla dedizione che Alessandra ha per i suoi clienti, che cerca sempre di seguire personalmente al bancone del bar, pur continuando a gestire la direzione del locale.

Alessandra ha scavalcato nella classifica provvisoria (per ora...) Patrizia Scavone del Bar Senza Tempo e Alessia Azzaretto del Caffè del Viale, entrambe di Meldola. Stando ai conteggi più recenti, rimangono stabili, a seguire, Stefano Zozzi del Caffè 44 di Forlì e Gianluca Dall’Oro del Bar Chiosco Sirotti. In totale, i tagliandi complessivi pervenuti alla redazione superano già quota duemila. I partecipanti sono in maggioranza donne, spesso proprietarie del locale in cui lavorano, che hanno creduto talmente tanto nel loro progetto da aggiudicarsi la fedeltà dei clienti. Sono rappresentati anche i comuni del comprensorio. E sono già diversi gli esercenti che ricevono voti per la prima volta in questa edizione.

Sofia Vegezzi