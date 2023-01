Miglior barista, già inviati oltre 5.000 voti

Manca poco più di un mese: dopo l’edizione di oggi, restano esattamente 35 giorni e 30 uscite prima di chiudere l’edizione 202223 del miglior barista. Come noto, il Carlino – insieme ai partner Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè – dà la possibilità ai suoi lettori di votare il proprio esercente preferito ritagliando e compilando i tagliandi che pubblichiamo sei volte a settimana (tutti i giorni tranne il lunedì). Non è ancora partito il rush finale e abbiamo già superato quota 5.000 tagliandi: sono quelli che i lettori hanno già recapitato alla redazione. Oltre duemila sono arrivati nelle ultime settimane. Aggiorniamo dunque anche la classifica: non riportiamo i numeri di voti per ciascuno, anche perché la storia delle edizioni precedenti insegna che tutto può ribaltarsi in un istante. Potrebbe perfino esserci un barista che finora nessuno ha votato ma tiene in serbo migliaia di tagliandi da consegnare in extremis: ci sarà tempo fino alle ore 12 di lunedì 20 febbraio (l’ultimo coupon sarà pubblicato il giorno prima). Stando agli ultimi conteggi effettuati in redazione pochi giorni or sono ben dodici baristi che hanno già superato i cento voti, segno di una partecipazione attiva e sentita da parte di tanti. Nove di questi sono...