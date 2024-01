Miglior barista. Già oltre 6.500 tagliandi. Nella classifica parziale è prima Serena Mariotto

Entra nel vivo l’iniziativa del Carlino che a fine febbraio determinerà chi sarà il (o la) barista più amato di questa edizione. Nel corso delle settimane abbiamo presentato ai lettori qualcuno dei volti che hanno ottenuto più preferenze, ma ora è arrivato il momento di fornire una prima classifica parziale dei voti che sono arrivati in redazione (e per i quali, naturalmente, i conteggi procedono man mano che arrivano i coupon). I tagliandi compilati e lasciati alla sede del Carlino di Forlì in via Regnoli 88 sono già tantissimi, basti pensare che abbiamo superato quota 6.500, quando resta ancora un mese e mezzo circa per partecipare.

Il numero attesta l’affetto dei lettori nei confronti di quei professionisti che, ogni giorno, servono loro la colazione o l’aperitivo senza mai rinunciare al sorriso o a quattro chiacchiere. Moltissime sono le conferme, segno che anche chi ha già partecipato (o già vinto qualche passata edizione) non ha perso il sostegno dei clienti che non si stancano di dimostrare la loro gratitudine e vicinanza ritagliando ogni giorno il coupon pubblicato sulle edizioni del Carlino. Numerosi, però, sono anche i nuovi ingressi che si affacciano per la prima volta all’iniziativa: anche questo un bel segno di vivacità, ma anche una buona opportunità per i baristi per farsi conoscere, dato che periodicamente pubblichiamo sul giornale le foto e le storie dei ‘concorrenti’ che, anche qualora non dovessero raggiungere il podio, possono avere comunque una importante vetrina sulla città.

Ma ecco chi sono i baristi che si trovano per il momento nelle prime posizioni (vale la pena ricordare che la classifica è continuamente mutevole e anche per questo non forniamo numeri precisi). Al primo posto c’è Serena Mariotto del Bar Amadori, in viale dell’Appennino: un locale apprezzatissimo dai forlivesi che si è sempre guadagnato le prime posizioni, riuscendo a vincere la medaglia d’oro più di una volta. Anche nell’ultima edizione una sua barista, Michela Bertaccini, è stata sul primo gradino del podio. Medaglia d’argento virtuale per un altro bar che ha sempre viaggiato fortissimo: Roby e Roy di viale Bologna arrivato già diverse volte primo (nel 2023 la barista Sara Pruni aveva concluso con un secondo posto con uno scarto di soli quattro tagliandi). Quest’anno le preferenze stanno confluendo su un’altra dipendente: Linda Maltoni. Anche il terzo posto spetta per ora a un volto noto, quello di Patrizia Scavone del bar ‘Senza tempo’ di Meldola.

Al quarto posto una new entry: Oana Vornicu, del bar ‘Centrale Kiss Emma’, alla Cava. Quinta, infine, ecco Alessandra Conti del Chorus Art Cafè di Bertinoro. In ogni caso, al di là della graduatoria, lo spirito dell’iniziativa – voluta dagli sponsor Confcommercio ed Estados Cafè – è quello di valorizzare la professione dei baristi.