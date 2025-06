Il suo caffè è un capolavoro, chi è la miglior barista d’Italia: la storia della forlivese Giulia Ruscelli

Forlì, 26 giugno 2025 – Meritata soddisfazione per Giulia Ruscelli di Forlì, eletta ‘migliore barista dell’anno’ prima donna italiana a risultare vincitrice dell’Espresso Italiano Champion 2025.

Giulia si è aggiudicata il titolo di migliore barista in tema di espresso e cappuccino italiani ed è arrivata al riconoscimento dopo aver sfidato altri undici professionisti nella competizione organizzata dall’Istituto Espresso Italiano (IEI) che si è svolta a Conegliano Veneto nella sede di Dersut, socio dell’Istituto.

In soli 11 minuti, Giulia Ruscelli ha dovuto tarare la sua attrezzatura (macchina Rancilio Classe 20 ASB e macinadosatore Eureka Atom 20W con sistema acqua Brita) e dimostrare di saper preparare quattro espressi e quattro cappuccini.

Al secondo posto della finale il veneziano Tianyu Wang, mentre al terzo posto si è piazzato Matteo Colzani.

Giulia Ruscelli è barista al Lovo Bar e Pasticceria, che si trova nel cuore di Forlì. Professionista da 14 anni, negli ultimi quattro specializzata nella tecnica della latte art, divenuta per lei, una grande passione personale.

“Ogni giorno, dietro il bancone, Giulia non prepara semplicemente caffè, crea piccoli capolavori di gusto, passione e precisione”, commentano, complimentandosi, i suoi datori di lavoro del Lovo bar .

Un trampolino di lancio per il futuro

“È la mia prima gara e non mi aspettavo assolutamente di vincere, né di arrivare in finale – commenta la vincitrice –. Ho scelto di partecipare per crescere a livello personale e lavorativo, e conoscere un ambiente caratterizzato da esperti e appassionati di caffè. Porto a casa l’attenzione nell’essere più minuziosa, attenta ai dettagli e alla pulizia nel bar in cui lavoro, con l’obiettivo di trasmettere la stessa cura alla mia clientela. Sono contenta di aver raggiunto un trampolino di lancio che mi permetterà di avere varie porte aperte, dandomi l’opportunità di scegliere la strada che sentirò più mia”.

“L’Espresso Italiano Champion – spiega il presidente dell’IEI, Alessandro Borea – ha visto la partecipazione di decine di giovani professionisti in tutta Italia che già dalle prove di qualifica si sono confrontati nella stimolante crescita personale e professionale in questo settore, che proprio su loro punta molto in quanto ultimo anello della filiera prima del consumatore finale. Sono particolarmente felice che a vincere sia stata una giovanissima professionista, dal momento in cui la figura femminile in questo settore è sempre più fondamentale su tutta la filiera”.

Espresso e cappuccino: le caratteristiche

I prodotti presentati in gara hanno rispecchiato i parametri di qualità dell’IEI.

Per quanto riguarda l’espresso: una tazzina con circa 25 millilitri di caffè ornato da una crema consistente e di finissima tessitura, di color nocciola, una bevanda sciropposa con aromi intensi e ricchi di note di fiori, frutta, cioccolato e pan tostato.

I parametri del cappuccino: crema finissima e lucida, con un perfetto bilanciamento di aromi del latte e del caffè.

La competizione

La sfida ha visto una semifinale martedì 24 giugno con 12 concorrenti e la finale il giorno successivo, con 6 baristi. Alla fase finale hanno avuto accesso i migliori professionisti qualificatisi alle selezioni interne effettuate da diverse aziende associate a IEI. I finalisti sono stati giudicati da giudici con specialità tecniche, sensoriali e di marketing. Questi ultimi hanno valutato la capacità dei concorrenti di comunicare e valorizzare il prodotto, i tecnici la capacità di lavorare in modo professionale, mentre i sensoriali hanno valuto gli espressi e i cappuccini prodotti alla cieca, cioè senza sapere chi li avesse preparati, con il metodo IIAC (International Institute of Coffee Tasters dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè).

Una gara aperta a tutti

L’Espresso Italiano Champion da diversi anni è la gara per i baristi che desiderano mettersi alla prova con i simboli della caffetteria italiana: espresso e cappuccino. Negli anni ha coinvolto centinaia di professionisti da una decina di paesi, sia quelli con una lunga tradizione nel caffè, sia i cosiddetti nuovi mercati. La gara è aperta a tutti e si svolge con un meccanismo di selezione locale per arrivare alle semifinali e alle finali nazionali e internazionali.

L'Istituto Espresso Italiano (di cui fanno parte torrefattori, costruttori di macchine per caffè e macinadosatori e aziende di filiera) tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità, e ad oggi conta 36 aziende aderenti con un fatturato aggregato di circa 700 milioni di euro.