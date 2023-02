Miglior barista, in crescita Salvatore e Denis

Siamo alle ultime settimane dell’edizione 2022-23 dell’iniziativa ‘Il miglior barista’ e la classifica provvisoria continua ad aggiornarsi costantemente. Anche quest’anno il Carlino e gli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè premieranno il barista più amato di Forlì e del comprensorio grazie alla grande partecipazione dei clienti che inviano in redazione i propri voti. Voti che continuano ad arrivare e che dipingono una situazione ancora in divenire, sia nelle primissime posizioni che in quelle immediatamente successive.

Stando ai conteggi di pochi giorni fa, in quinta posizione ha fatto irruzione Salvatore Arnone, nato in Sicilia 48 anni fa ma ormai forlivese doc, che lavora al Forno Cecchini nella sede di viale Risorgimento. Salvatore è apparso improvvisamente in classifica, ma si era già piazzato bene anche nelle scorse edizioni. "Avere il calore dei clienti è sempre piacevole – spiega –, è da molti anni che faccio il barista e me lo porto sempre addosso, è quello che mi fa alzare ogni mattina". Salvatore è parte della famiglia del celebre Forno Cecchini da 4 anni ma è da 30 che lavora nel settore bar e ristorazione, un ambito che continua a dargli soddisfazioni: "Il contatto con il pubblico e far sentire tutti a casa sono cose che mi appassionano. Ricordarsi nomi, abitudini e gusti del cliente può essere un vero atto d’amore". Il rapporto con i clienti è fondamentale, e con alcuni di loro si instaurano bei legami. "C’è una signora, Carmen, che tutti i giorni viene qui e mi chiede i tagliandi da compilare per l’iniziativa – racconta Salvatore –. È da due anni che le prometto di offrirle una cena in caso di vittoria, ma credo che quest’anno gliela offrirò comunque vada". Insomma, le persone si sono ormai affezionate a Salvatore, che risponde con semplicità quando gli si chiedono le caratteristiche per essere il miglior barista: "Il sorriso la mattina, una gran memoria e una gran pazienza".

Subito alle sue spalle, al sesto posto in classifica, c’è invece Denis Foschi, proprietario del bar Fox’s 33 a Fiumana di Predappio, in via Roma. Anche Denis, 44 anni, rientra ormai da diverse edizioni nella classifica del miglior barista e per lui continua a essere una soddisfazione. "Mi fa molto piacere, soprattutto per il fatto che i clienti si sentono coinvolti – commenta Denis –. Molti cercano di trovare più tagliandi possibili e me li portano, sono contenti di leggere in classifica un nome conosciuto". Il Fox’s 33 ha una clientela fedele che nell’ultimo anno ha permesso a Denis di incrementare la sua attività nonostante gli aumenti dei prezzi, e sotto questo punto di vista vivere in una piccola realtà è stato d’aiuto. "Avere un bar in un contesto del genere è un vantaggio se ti comporti bene, se sei cordiale e se i prodotti sono all’altezza – continua –. Ciò che attrae di più i miei clienti è senza dubbio il caffè, ma sono anche specializzato nei panini salati". Ma ciò che fa davvero la differenza per l’attività sono le qualità del barista: gentilezza, cordialità e professionalità.

C’è ancora tempo fino al 20 febbraio alle 12 per spedire alla redazione del Carlino i tagliandi ritagliati dalle nostre pagine, compilati con il nome del vostro barista del cuore. Mancano ancora pochi giorni, ma possono essere proprio questi a fare la differenza.