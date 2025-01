Miglior barista. Oana e Lorella spinte dai voti dei lettori: new entry in classifica

Ancora novità nella corsa al ‘Miglior barista’ del territorio forlivese organizzata annualmente dal Resto del Carlino con gli sponsor Estados Café, Confcommercio e Fipe: in redazione arrivano ogni giorno nuovi tagliandi compilati dai clienti più affezionati dei bar di tutto il comprensorio, che hanno tempo fino al 23 febbraio 2025 di contribuire alla scalata della classifica del loro barista preferito.

Rispetto all’ultimo aggiornamento, permangono ben salde nelle loro posizioni Patrizia Scavone del Bar Senza Tempo di Meldola al primo posto, Alessandra Conti del Chorus Art Café di Bertinoro al secondo e, a seguire, la new entry di settimana scorsa, Roberto Zanetti del Bar Roby & Roy in viale Bologna a Villanova. Mantiene il suo quarto posto anche Lucia di Maio della Caffetteria La Loggia di Forlì, ma con numerosi nuovi voti a suo favore; e recupera di una posizione la giovanissima Alessia Azzaretto del Caffè del Viale di Meldola, che arriva al quinto posto.

La prima novità di questa settimana si posiziona sesta nella classifica provvisoria: è Oana Munteanu, 24enne dipendente del Bar Tabacchi Di Lorenzo di via Ravegnana 133 al Foro Boario, alla sua prima partecipazione al nostro gioco. "Mi sono diplomata all’istituto alberghiero a Forlimpopoli nel 2020, poi ho fatto altri lavori in zona, ma sentivo il bisogno di tornare a fare ciò che davvero amo", spiega Oana, che ha iniziato al bar Di Lorenzo quattro mesi fa. "I miei titolari, che hanno aperto nel 2020 con una conduzione familiare, sono di Napoli, quindi siamo specializzati nella gastronomia tipica del Sud, ma anche in prodotti più particolari, tra cui il ginseng coreano". Oana racconta che la sua candidatura è stata fortemente voluta proprio dai clienti del locale: "Una signora che frequenta il bar tutti i giorni mi ha suggerito di partecipare, e io ho accettato perché voglio far conoscere di più il locale". La giovane età non trattiene Oana dall’impegnarsi al massimo nella professione "La qualità più importante che deve avere un barista è la determinazione di innovarsi, di creare cose nuove, mantenendo sempre il sorriso nonostante gli eventuali problemi personali. Non c’è spazio per la timidezza o la permalosità, bisogna sapersi relazionare con tutti i clienti".

L’altra new entry, anche lei alla prima partecipazione, è Lorella Pierguidi, che lavora all’Antica Pasticceria di via Alfredo Oriani 1 a Forlì da trent’anni, e che è subentrata all’ottava posizione della classifica provvisoria. "Ho iniziato a lavorare qui a 19 anni, e mi sono dedicata solo a questo per tutta la vita: quello che ho imparato me l’hanno insegnato qui, così come l’amore per il mio lavoro", spiega Lorella, che si occupa del bancone e dell’assemblaggio dei vassoi. "L’Antica Pasticceria è conosciuta in tutta Forlì per le torte del nostro pasticcere Maurizio, bellissime e fatte solo con ingredienti di ottima qualità: riflettono la cura del prodotto e del cliente, che noi manteniamo come valore fondamentale nel locale".