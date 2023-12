Miglior barista. Oana scatta al primo posto. Voti a Francesco e Daniela

La nuova edizione del ‘miglior barista’, l’iniziativa promossa dal nostro quotidiano insieme agli sponsor Confcommercio ed Estados Cafè, è cominciata ormai da qualche settimana: lettori e clienti continuano a inviare voti in redazione per sostenere il proprio barista di fiducia. Come ripetiamo spesso in questi casi, la classifica è mutevole man mano che arrivano i tagliandi: qualcuno potrebbe inviarli più avanti, e ne abbiamo ricevuti alcuni ancora da conteggiare. Per questo non forniamo troppi dettagli. All’ultima ricognizione, al primo posto si è posizionata provvisoriamente Oana Vornicu del Caffè Centrale Kiss Emma alla Cava.

La situazione comincia tuttavia a movimentarsi. New entry nella classifica di quest’anno è Francesco Malerba della Caffetteria Ravaldino in piazzale Porta Ravaldino, nell’omonimo quartiere. Francesco aveva ricevuto diversi voti anche nell’edizione 202223 e scopre ancora una volta di essere in classifica: "È una gratificazione, e immagino già chi sia stato a puntare su di me, una cliente fissa che coinvolge sempre tutti gli anni". La sua gestione della Caffetteria Ravaldino è cominciata nel 2020 dopo la fine del primo lockdown, e ha risentito negli anni successivi delle conseguenze della pandemia. Quest’anno, però, è stato diverso: "Il 2023 è andato molto meglio di quello precedente, è stato più libero e abbiamo raggiunto molta clientela nuova, soprattutto con le colazioni". L’alluvione non ha intaccato la Caffetteria Ravaldino ma la zona nelle immediate vicinanze: "Noi siamo stati fortunati – spiega Francesco –, ma qui di fianco a noi c’è gente che ha perso tutto. Non è stato per niente bello lavorare in questo contesto".

A fare capolino nella classifica del ‘miglior barista’ è anche Daniela Di Maio, forlivese di 53 anni, sei dei quali passati al bar Saint Louis 2 di via Decio Raggi. Anche lei è un nome già noto ai lettori fin dalla scorsa edizione: "Sono molto contenta – afferma –, si vede che i miei clienti hanno piacere di votarmi e questo mi rende molto felice". Daniela fa la barista ormai da 40 anni e crede che dopo tutto questo tempo qualcosa nel suo lavoro e nella clientela sia cambiato: "Le persone sono un po’ più nevrotiche. Un barista deve avere pazienza, molta pazienza, e tanto sorriso". Il rapporto con i clienti è per Daniela una parte fondamentale del suo lavoro: "Il rapporto si crea giorno dopo giorno, nel tempo ci si conosce e si parla anche delle proprie cose. Io faccio volentieri caffè e cappuccini, ma la cosa migliore della giornata è il saluto dei clienti, quando entrano e dicono ‘Buongiorno!’".

Una sua quasi omonima, Lucia Di Maio, è momentaneamente al secondo posto in classifica: lavora alla ‘Loggia’ in corso della Repubblica. Sarà la fedeltà, la costanza e l’affetto dei loro clienti a determinare la graduatoria finale.

Martina Mastellone