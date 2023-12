Miglior barista. Patrizia ‘Senza Tempo’: ancora in classifica, ed è subito seconda

Ci sono baristi che entrano nei cuori dei clienti e vi restano a lungo, e questo ‘Il miglior barista’ lo dimostra. Nella classifica della nostra iniziativa, promossa insieme agli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè, entrano infatti ogni anno volti nuovi, ma ce ne sono anche altri che ormai i lettori del Carlino hanno imparato a conoscere. Uno di questi è quello di Patrizia Scavone, che quasi 13 anni fa ha dato corpo al suo sogno aprendo il bar caffetteria ‘Senza Tempo’, in piazzetta Amendola a Meldola, e che nel tempo ha conquistato la fiducia e l’affetto della sua clientela.

Da anni in classifica, con piazzamenti anche sul podio, ogni nuova partecipazione è per Patrizia una conferma di aver intrapreso la strada giusta. Il conteggio dei tagliandi effettuato in redazione poco prima di Natale (i voti totali hanno già superato quota 3mila) vede la barista del ‘Senza Tempo’ entrare in graduatoria dell’edizione 2023/24 direttamente al secondo posto, alle spalle di Serena Mariotto del bar pasticceria ‘Amadori’ di San Martino in Strada, e davanti a Oana Vornicu del Caffè Centrale della Cava e a Linda Maltoni del bar Roby e Roy di Villanova.

"Sono contentissima – commenta –, vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato ed è una soddisfazione alla quale tengo molto, dato che mi sono fatta da sola". Gli aperitivi e i caffè della caffetteria ‘Senza Tempo’ sono molto apprezzati sia dalla clientela fedele, sia da quella che data la posizione strategica (vicina all’Irst) si trova di passaggio. "Portare la simpatia, un po’ di allegria e una parola di conforto è la parte migliore del mio lavoro – continua Patrizia Scavone –. La vicinanza del bar all’istituto dei tumori fa sì che molti clienti siano persone che hanno bisogno di un riferimento dopo cure o visite, e sono felice di poterlo essere".

L’ultimo anno per Patrizia, come per tanti, è stato caratterizzato anche dall’alluvione, che non ha toccato la sua attività, ma ha causato danni in casa sua: "Abito vicino al fiume Bidente – racconta –. Non ho avuto grandissimi danni rispetto a tante altre persone, mi ha toccato in garage e in giardino, ma c’è stato comunque sconforto, è stato un evento spaventoso e inquietante ma anche uno di quelli che ti fanno capire quali sono le cose veramente importanti".

Patrizia è pronta a ripartire con energia. "Mi aspetto di vincere chiaramente il gioco del Carlino! – scherza – Non è vero, ci si punta ma già essere di nuovo in classifica va bene, poi se si vince non dico mica di no. Meldola sarà pure un paesino più piccolo di Forlì, ma ci difendiamo bene".

Finora Patrizia, pur salendo sul podio, non è riuscita a vincere. Ma, come dice lei stessa, non è l’ambizione per la posizione finale l’unico motivo per partecipare: tutti coloro che vengono votati ottengono infatti un primo, importante risultato. Il Carlino infatti in queste settimane darà loro modo di raccontare la loro storia e quella della loro attività in pagine come questa.

Martina Mastellone