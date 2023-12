Miglior barista. Serena e Linda, la corsa di due new entry ai vertici della classifica

Il legame tra un cliente e il proprio bar di fiducia può essere davvero profondo. Lo dimostrano la clientela fedele della pasticceria ‘Amadori’ e del bar latteria ‘Roby e Roy’, i cui baristi da anni ormai continuano a popolare la classifica del ‘miglior barista’ e anche quest’anno, a circa un mese dall’inizio dell’iniziativa, hanno ricevuto i voti che li spingono ai vertici della classifica.

Nell’ultimo conteggio effettuato in redazione – naturalmente parziale – c’erano diverse centinaia di tagliandi per Serena Mariotto, trevigiana di 30 anni arrivata a Forlì quando ne aveva 19. Serena lavora nella pasticceria Amadori di viale dell’Appennino a San Martino in Strada da 2 anni e mezzo, in un ambiente che le dà tanto e al quale è molto grata: "Mi hanno assunto in un momento difficile, in tempo di Covid – spiega Serena –, quando tutti andavano allo scatafascio loro mi hanno teso la mano, e ho trovato un ambiente meraviglioso". Quando le viene chiesto quale fase della sua giornata lavorativa preferisca, Serena non ha dubbi: "L’aperitivo, da buona veneta". Ma per lei la vera essenza del suo lavoro sta nel contatto con i clienti, nel rapporto di amicizia che si crea con quelli fissi e nella gratificazione che questi danno tornando ogni giorno. Legami, questi, dimostrati anche nei momenti di difficoltà come quello causato dall’alluvione che ha colpito la Romagna a maggio. "Fortunatamente San Martino non ha subito danni – racconta Serena – ma abbiamo avuto moltissime persone che si sono rivolte a noi anche solo per trovare un wi-fi, per un panino alle 4 del mattino o per una parola di conforto. Siamo stati molto orgogliosi di poter dare nel nostro piccolo una mano".

New entry in classifica è anche la forlivese Linda Maltoni, 37 anni, 18 dei quali trascorsi come barista nella latteria Roby e Roy di viale Bologna, a Villanova. Linda è salita al secondo posto, con pochi voti di vantaggio rispetto a Oana Vornicu, del Caffè Centrale della Cava. "La mia esperienza è cominciata nel 2005 un po’ come una sfida – ricorda Linda –. Non avevo mai fatto la barista prima, ma mi sono trovata bene e il lavoro mi è piaciuto sempre di più nel corso del tempo". Linda lavora prevalentemente di mattina, e di questo momento della giornata le piace particolarmente l’accoglienza, il sorriso del buongiorno. Ma soprattutto, apprezza il rapporto di fiducia con la clientela: "Abbiamo tantissima clientela che viene anche da fuori e che conosce la nostra professionalità, l’accoglienza che diamo ma anche le materie prime e gli assortimenti vasti, come tutta l’oggettistica di Natale per le feste". C’è ancora tempo per cambiare le carte in tavola nella classifica del ‘miglior barista’. Ma quali sono le caratteristiche che bisogna avere per diventarlo? "Chi lo sa, è una bella definizione – risponde Linda –. Secondo me deve instaurare un buon rapporto con i clienti: sapere che trovano una bella accoglienza è un incentivo a tornare".

Martina Mastellone