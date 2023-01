Miglior barista: tre racchiuse in soli 200 voti

Mancano poco più di 20 giorni alla conclusione dell’edizione 20222023 del ‘Miglior barista’, iniziativa organizzata dal nostro quotidiano insieme agli sponsor Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè per determinare – per l’appunto – il miglior barista della città di Forlì e dei comuni del Forlivese. Così come nelle edizioni passate, anche quest’anno i voti espressi dai clienti che vogliono dare al proprio barista del cuore la possibilità di arrivare primo in classifica sono tantissimi: all’ultima conta, qualche giorno fa, i tagliandi giunti in redazione erano già più di 7000 e come sempre ci si aspetta che il numero cresca ancora fino all’ultimo giorno disponibile per la consegna, lunedì 20 febbraio.

La classifica provvisoria assegna il podio alle tre bariste che già al conteggio precedente risultavano in testa ma con posizioni differenti, dimostrando ancora una volta che non è ancora detta l’ultima parola. Soprattutto, tutte e tre sono racchiuse a 200 voti di distanza.

Al primo posto c’è Patrizia Scavone, titolare del bar caffetteria ‘Senza Tempo’ di Meldola, in piazza Amendola. La 46enne meldolese ha cominciato la sua carriera di barista a 14 anni mette una grande passione: il suo bar è ormai diventato un punto di riferimento in città e la sua clientela è fedele nel tempo. Già l’anno scorso, infatti, Patrizia ha occupato un posto sul podio del miglior barista, classificandosi terza.

Seconda posizione per Michela Bertaccini, 49 anni, quattro dei quali passati come barista al bar Amadori in viale dell’Appennino a San Martino in Strada. Alla sua prima esperienza in questa iniziativa, negli anni ha saputo conquistare l’affetto dei clienti, che nel corso di questa edizione si sono impegnati per tenerla ben salda nella parte alta della classifica.

La medaglia di bronzo va invece provvisoriamente a Sara Pruni del bar Roby e Roy in viale Bologna, attività che non solo l’anno scorso ha visto trionfare come miglior barista la sua Kristal Zanetti, ma che precedentemente aveva avuto come vincitore suo padre Roberto. Anche per Sara, forlivese di 23 anni, si tratta della prima esperienza come barista, ma i suoi modi gentili e la volontà di coccolare i suoi clienti anche con un semplice cuore sul cappuccino l’hanno portata a essere subito di famiglia per la clientela affezionata del locale. Anche Amadori, come Roby e Roy, ha rappresentato baristi capaci di imporsi al primo posto nelle passate edizioni.

Come anno scorso, abbiamo tre donne nelle prime tre posizioni. E non solo: anche al quarto posto Giulia Ruscelli del bar Lovo di piazza Saffi. In totale, sono ‘rosa’ sei delle prime otto posizioni, sette delle prime dieci. Chi è cresciuto più di tutti nell’ultima settimana, inserendosi in alto, è il barista Denis del bar Fox di Fiumana di Predappio: ora è quinto. Da notare che il paese è rappresentato anche da Emiliano Biffi del bar Franco 36 di Trivella, oggi nono. Con i voti ricevuti da Denis, salgono a 13 i nomi di chi ha ottenuto almeno cento voti, 12 addirittura oltre quota 200. Una prova di fedeltà, da parte dei clienti, che dimostra che ciascuno può essere protagonista della nostra iniziativa.

Martina Mastellone