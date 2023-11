Migliori scuole: la classifica. Il liceo Classico si conferma al top. Lavoro, bene l’Alberghiero

Qual è la scuola superiore che prepara meglio all’ingresso in università? E invece, quale quella che offre maggiori opportunità lavorative? Ogni anno studenti e famiglie alle prese con le iscrizioni alle scuole superiori si pongono queste e tante altre domande pensando al futuro. A cercare di dare risposte aggiornate e puntuali ci pensano la Fondazione Agnelli e la piattaforma online di Eduscopio.it che mette a confronto – stilando delle classifiche tra le stesse tipologie di scuole in un’area goegrafica compresa nel raggio di trenta chilometri – le qualità, in termini di preparazione al lavoro o all’università, degli istituti secondari di secondo grado. A ogni scuola viene quindi assegnato un punteggio secondo l’indice Fga che tiene conto sia della media dei voti sia della rapidità nel superare gli esami all’università.

Esplorando il portale Eduscopio.it, il liceo ‘Morgagni’ indirizzo tradizionale si è confermato il ‘campionissimo’ per il secondo anno consecutivo; infatti, gli studenti forlivesi del classico sono quelli che tra tutti gli istituti cittadini raggiungono i migliori risultati all’università, con un Fga di 78.25; anche confrontando i dati con gli altri licei classici tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Morgagni si assesta al secondo posto dietro a Lugo. Per quanto riguarda gli altri indirizzi del classico troviamo numeri un po’ meno brillanti, il Linguistico con 65.53, le Scienze Umane con 59.45 e le Scienze Umane economico-sociale con 50.75. Guardando le tendenze degli ultimi anni, quindi, il ‘Morgagni’ ha scalzato il primato detenuto fino al 2021 dal Liceo Scientifico.

Il Fulcieri Paulucci De Calboli scende in quinta posizione nella classifica con gli altri licei con un Fga di 74.63 dietro a Faenza, Cesena, Lugo e Ravenna.

Non va meglio l’indirizzo delle Scienze Applicate (74.69) che si piazza penultimo. Sul podio delle scuole che preparano meglio al mondo accademico anche il ‘Matteucci’, primo nella classifica generale degli istituti economici con un Fga di 58.08. Ma non è tutto oro quello che luccica perché, se confrontiamo l’indice di occupazione con gli altri istituti economici, il Matteucci allora è ultimo, a ben 12 punti di distanza da Cesenatico.

Nel settore tecnico-tecnologico comandano il ‘Garibaldi-Da Vinci’, il ‘Blaise Pascal’ di Cesena e il ‘Nullo Baldini’ di Ravenna mentre le scuole ‘Marconi’, ‘Baracca’ e ‘Saffi-Alberti’ le troviamo rispettivamente al sesto (59.77), ottavo (53.91) e ultimo posto (50.81) della classifica. Infine, il liceo artistico e musicale vince il primo posto con un Fga di 56.34 davanti a Ravenna e a Faenza.

Per quel che riguarda l’indice di occupazione dei diplomati che scelgono di lavorare, spicca tra tutte le scuole forlivesi l’istituto ‘Artusi’ con il 69.12 per cento, di cui 48.03 con impieghi coerenti con il percorso di studi; la scuola alberghiera risulta al secondo posto, di pochi punti percentuali, dietro al ‘Guerra’ di Cervia.

Non brilla invece il ‘Ruffilli’, ultimo nella classifica generale delle scuole superiori statali con il 52.38 per cento. Balbetta anche il comparto tecnico-tecnologico dove il ‘Marconi’ si piazza al quinto posto della sua classifica generale con il 67.1 per cento, il ‘Saffi-Alberti’ al settimo posto con il 48.9 per cento dove salta all’occhio che una minima percentuale, il 10.31, dei suoi studenti trova un impiego coerente col percorso scolastico. Maglia nera per il ‘Baracca’, ultimo nella classifica degli istituti tecnici nel raggio di 30 chilometri con il 35.93, di cui circa la metà continua nell’ambito aeronautico.

